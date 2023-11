Mieux comprendre les enjeux nord-côtiers en santé

La pénurie de main-d’œuvre, l’absence de spécialités de base et les difficultés liées aux transports, voici quelques enjeux de la santé que le président du Collège des médecins, Dr Mauril Gaudreault, a constatés lors de sa visite à l’hôpital Le Royer de Baie-Comeau le 10 novembre.

« Bien sûr, il y a le transport. J’ai eu des problèmes moi-même ! Je devais arriver [jeudi] soir et il y a eu des problèmes avec l’avion. Ce matin, on devait partir à 8 h, mais on est parti à 9 h », raconte le président du Collège des médecins.

Les problématiques de transport, surtout pour des enjeux de santé, sont donc sur la liste des préoccupations nord-côtières comprises par le Dr Gaudreault.

« Il y a des problèmes au niveau de la pénurie d’effectifs médicaux évidemment », atteste-t-il également. Ce dernier remarque surtout l’absence de « spécialités de bases », c’est-à-dire l’anesthésie, la chirurgie, la médecine interne, la gynécologie obstétrique ou encore la psychiatrie.

« Il y a des besoins criants à ce niveau-là », déclare le Dr Gaudreault, en entrevue exclusive avec Le Manic.

Ensuite, le président mentionne avoir eu un bon nombre de discussions sur la main-d’œuvre indépendante. « C’est l’endroit où on recourt le plus, en pourcentage, à la main-d’œuvre indépendante, donc les agences de placement. Ça explique une bonne partie du déficit de cet hôpital-là », souligne-t-il.

Finalement, Dr Gaudreault considère qu’un effort supplémentaire doit se faire pour l’attraction des étudiants à se diriger vers la médecine de famille.

Sur le terrain

« Il y a du travail à faire et on nous demande souvent ce que le Collège peut faire là-dedans », note le Dr Mauril Gaudreault, à la suite de sa journée chargée en terre baie-comoise.

Le Collège des médecins participe, entre autres, à diverses tables de discussion et de concertation d’effectifs médicaux.

Le Dr Mauril Gaudreault a entrepris une tournée des pôles de santé du Québec au printemps 2022. Il a été en mesure de prendre le pouls dans les établissements de santé de la Capitale-Nationale, de la Mauricie, de l’Outaouais, du Bas-Saint-Laurent et du Saguenay, jusqu’à maintenant.

« Le fait pour moi de faire une telle tournée et d’aller dans divers endroits du Québec pour voir ce qui se passe comme il faut et ce qui se vit sur le terrain, c’est très riche d’informations afin de voir comment, avec nos partenaires, on pourrait participer à améliorer la situation », mentionne Dr Gaudreault.

Du positif

Après avoir rencontré bon nombre d’intervenants l’ayant sensibilisé sur les enjeux de la région en matière de santé, le président du Collège des médecins trouve du positif.

« Dans les choses très positives, il y a toute la collaboration. Notamment, la relation entre l’administration et le comité des usagers est excellente. Ce n’est pas nécessairement la même chose partout », indique celui qui a rencontré la direction, des médecins, des résidents, des patients ainsi que des membres du comité des usagers.

C’est d’ailleurs ce qui l’a le plus surpris de sa visite à Baie-Comeau. « La collaboration médico-administrative aussi, [soit] la collaboration et la relation entre les dirigeants de cet hôpital et la communauté médicale », ajoute-t-il.