Le paradis des toutous fait peau neuve 

Après la tempête survenue en décembre 2022, le sentier des toutous de Pointe-Lebel n’a plus jamais été le même. Avec la coupe de bois envisagée par la MRC de Manicouagan, Lisette LeBreux pensait que son projet devrait être relocalisé. Celle qui investit des centaines d’heures dans ce sentier était découragée, jusqu’à ce que, tout récemment, la popularité et la magie réopèrent.

Depuis deux semaines, le paradis des toutous est officiellement un organisme à but non lucratif. Cette nouveauté lui permettra d’émettre des demandes à la municipalité, à la MRC ainsi que d’avoir droit à des subventions pour les travaux à faire et pour le matériel à acheter.

« Cette démarche pourra nous permettre de commencer à rejoindre des donateurs en vue d’améliorer le sentier du paradis des toutous », précise Mme LeBreux.

« Une résolution a eu lieu entre la Municipalité de Pointe-Lebel et la MRC Manicouagan pour l’acquisition du terrain en nous octroyant 0,5 km carré pour des fins d’utilité publique », explique la créatrice du projet.

La possibilité de déménager le sentier avait été réfléchie par la MRC, mais Lisette LeBreux préférait rester au même endroit, son domicile étant à proximité. De plus, des centaines d’heures ont été investies dans le sentier depuis le tout début.

Plus de 10 ans

Il y a quelques décennies, Mme LeBreux a eu l’idée d’aller accrocher des toutous dans les arbres et de faire un petit sentier pour les enfants de Pointe-Lebel. Petit à petit, le projet a pris de l’ampleur et beaucoup de bénévoles et amis se sont joints à l’idée derrière le projet s’étalant sur plusieurs kilomètres.

« Je ne compte pas les heures que j’ai mises. Je ne le fais pas pour ça, je le fais pour les enfants », confie Mme LeBreux.

Lorsqu’une dame de l’extérieur est venue visiter le sentier avec son jeune enfant récemment, elle en est ressortie les yeux brillants en disant que c’était un endroit magnifique.

Sachant que la tempête avait brisé une partie du sentier et qu’il n’y avait plus autant de toutous qu’à l’époque, Lisette LeBreux a été surprise de son commentaire. C’est à ce moment que la dame aux toutous a décidé de renouveler toute l’entrée et le début du sentier jusqu’à la petite cabane.

« C’est mon passe-temps, c’est ce que je préfère faire », renchérit Mme LeBreux. Elle ajoute : « Quand je vois le regard des enfants et même des parents s’illuminer, ça me rappelle l’importance du sentier et pourquoi je le fais, c’est une façon de me réconcilier avec ma propre enfance »