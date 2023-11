Réseau Mentorat : la reconnaissance Diamant décernée à Véronique Gilain

La cheffe mentore du Réseau Mentorat sur la Côte-Nord, Véronique Gilain, s’est vu décerner la plus haute certification pour les mentors du réseau, soit la reconnaissance Diamant.

C’est lors du RDV Réseau Mentorat, entrepreneurship 2023, tenu les 13 et 14 novembre à Montréal, que la Baie-Comoise a reçu cet honneur.

« Véronique cumule 9 années au sein du Réseau Mentorat et a soutenu, grâce à son écoute et sa vision, plus de 12 entrepreneurs de partout sur la Côte-Nord », affirme Innovation et Développement Manicouagan, sur les réseaux sociaux.

Véronique Gilain est associée chez Mallette Est-du-Québec. Elle cumule plus de 20 ans d’expérience comme entrepreneure.

« Lors de ces nombreuses années, elle s’est démarquée principalement par sa capacité d’écoute, son esprit d’analyse et de synthèse et ses qualités en communication », peut-on lire dans sa description de mentore.

Elle y dévoile également que c’est l’envie de passer au suivant qui l’a poussée à accompagner d’autres entrepreneurs dans le monde des affaires.

Notons que le programme de reconnaissance du Réseau Mentorat contribue à souligner l’engagement des mentors et leur dévouement auprès de leurs mentorés et de leur communauté.