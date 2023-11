Baie-Comeau : un suspect commet une panoplie d’infractions en quelques heures

Dans la nuit du 14 au 15 novembre, une scène de film est arrivée dans un établissement licencié du boulevard Lasalle à Baie-Comeau. Grâce au sang-froid des personnes présentes, personne n’a été blessé. Le suspect a pris la fuite en ne volant pas un, mais bien trois véhicules dans la même soirée. Il a d’ailleurs incendié l’un de ceux-ci.

Le suspect en question est entré dans un établissement licencié du Boulevard Lasalle de Baie-Comeau vers 0 h 30 le 15 novembre. Il était en possession d’une arme à feu laissant croire qu’il tentait un vol à mains armées, selon la Sûreté du Québec. Le suspect a été désarmé par les clients qui étaient présents.

Toujours d’après les informations de la Sûreté du Québec, le suspect aurait pris la fuite en volant une camionnette appartenant à la Ville de Baie-Comeau. Cette même camionnette aurait été incendiée par celui-ci.

Maxime Lajoie, propriétaire des Entreprises Mecome, raconte que le suspect a par la suite volé un second véhicule de modèle Corolla qui aurait abandonné dans le secteur du lac Leven à Baie-Comeau pour s’enfuir avec une camionnette Ford F-150 2016 blanche à l’effigie de sa propre compagnie.

« Je continue d’insister que tout porte à croire qu’il s’agit d’un évènement isolé, ce n’est pas en lien avec le crime organisé », précise le sergent Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Au moment d’écrire ces lignes, le suspect n’a toujours pas retrouvé, la camionnette de M. Lajoie non plus et l’enquête est toujours en cours.