Trois activités de Noël à la bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau

Baie-Comeau s’apprête à accueillir une série d’activités captivantes à la bibliothèque Alice-Lane où trois événements sont prévus pour égayer les cœurs des petits avant les fêtes de Noël.

C’est La Petite Valise qui ouvrira le bal et sera présente le 28 novembre de 17 h à 17 h 45. Pour les jeunes de 2 à 7 ans, la magie de Noël prendra vie avec Le Chat du père Noël. Un spectacle qui promet des éclats de rire et des sourires radieux.

Ensuite, Danielle Minguy prendra les commandes avec ses Contes de Noël le 9 décembre. Elle saura transporter les jeunes esprits dans le monde enchanteur des contes de Noël. De 10 h 15 à 11 h, les enfants de 3 à 6 ans seront émerveillés par L’Histoire de l’ours qui voulait fêter Noël. L’après-midi, de 13 h à 13 h 45, les 7 à 9 ans auront le plaisir de découvrir L’Histoire du pays où il fait toujours noir. Deux récits envoûtants qui sauront captiver l’attention.

Finalement, le lendemain, l’art et la créativité seront à l’honneur avec Anna Fillion. De 12 h à 14 h, les enfants de 3 à 6 ans pourront s’immerger dans la confection de boules de Noël en papier à l’effigie du père Noël et créer leur propre petit père Noël en cône. L’après-midi, de 14 h 15 à 16 h 30, les 7 à 10 ans auront l’opportunité de fabriquer un masque et un chapeau de Noël, ainsi qu’une tête de père Noël décoratif.