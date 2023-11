Le retour du tournoi de hockey mineur

Durant les deux premiers week-ends de décembre, le centre Henri-Desjardins accueillera la 63e édition du tournoi de hockey mineur de Baie-Comeau.

Pour cette 63e édition, la ville de Baie-Comeau attend pas moins de 75 équipes allant des catégories M9 à M18, qui s’affronteront afin de soulever la coupe. Du vendredi au dimanche, toutes les équipes de la Côte-Nord batailleront afin d’arriver premières lors de la remise des médailles qui se déroulera chaque dimanche.

Les catégories M11 et M13 s’affronteront du 1er au 3 décembre, et pour les M9, M15 et M18, ce sera lors de la deuxième fin de semaine du 8 au 10 décembre.

Pour assister à ce tournoi, le coût d’entrée sera de 7 $ pour les adultes, 5 $ pour les 12-17 ans et gratuit pour les moins de 12 ans. De plus, un service de restauration et de bar sera disponible pour les spectateurs sur place.

Les deux présidents du tournoi, François Cormier et Martin Gagné, invitent tous les partisans à venir soutenir leurs équipes lors de ces deux fins de semaine qui s’annoncent déjà festives.

À noter qu’une partie d’exhibition au niveau junior A aura lieu pour la deuxième fin de semaine.