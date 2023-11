Croisières Baie-Comeau passe aux mains de la Corporation de gestion du port

C’est maintenant la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau qui prendra en charge la gestion opérationnelle et administrative de Croisières Baie-Comeau.

Jusqu’à présent, la Ville de Baie-Comeau mandatait des employés pour la gestion de Croisières Baie-Comeau. En conférence de presse le 20 novembre, la ville annonce une entente sur la gouvernance de l’organisme avec son partenaire principal pour ses activités, soit la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau (CGPBC).

« Cette orientation fait plein de sens pour le conseil municipal qui souhaite que les services municipaux se concentrent davantage sur leur rôle principal et trouvent des moyens de réaliser des économies », déclare le maire Michel Desbiens, précisant que d’assurer le mandat de Croisières Baie-Comeau à l’interne était justifié en début d’année 2022.

« En novembre 2023, la réalité est différente. Notre autorité portuaire locale est solide, bien implantée dans le milieu et en mode développement. C’est donc mutuellement profitable de s’entendre avec eux pour la gestion des croisières internationales », poursuit-il.

Mathieu Pineault, directeur du Service des communications et du tourisme à la ville et est actuellement président-directeur général de Croisières Baie-Comeau croit que l’organisation « sera entre bonnes mains avec la CGPBC ».

C’est « une équipe passionnée et motivée à développer ce créneau», précise-t-il. La Ville continuera d’occuper un poste d’administrateur au sein du conseil d’administration de Croisières Baie-Comeau.

« Nous serons à présent en mesure d’amener l’organisation plus loin et espérer une croissance soutenue de l’achalandage des navires et des passagers au cours des prochaines années », déclare Karine Otis, présidente-directrice générale de la CGPBC.

Elle remercie d’ailleurs « la Ville de Baie-Comeau d’avoir été l’instigateur des croisières internationales et d’avoir soutenu ce secteur depuis ses débuts ».