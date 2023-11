Gala Athlètas 2023 : Marco Morin applaudi pour ses 40 ans d’implication

Le gala Athlètas 2023 a eu lieu cette fin de semaine à Montréal. Marco Morin a été invité à s’y rendre pour recevoir la reconnaissance comme « intervenant scolaire ». Ses nombreuses années d’implication ont été applaudies par l’ensemble de la province.

« Deux semaines avant le gala, j’ai appris ma nomination, c’est une petite tape sur l’épaule qui fait du bien après autant d’années », explique M. Morin, encore souriant de cette soirée.

Éric Boucher et Gaétan Simard ont pris le temps d’inscrire M. Morin dans la catégorie « intervenant scolaire » en secret.

« C’était une nomination unique pour le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec), Éric Boucher et moi avions soumis sa candidature et ce fut unanime auprès de la fédération sportive », souligne M. Simard.

Marco Morin est nouvellement à la retraite après une carrière en enseignement de l’éducation physique. Celui qui a enseigné pendant 16 ans à l’école secondaire Jean-Paul II et pendant 14 ans au Cégep de Baie-Comeau a aussi entraîné en athlétisme pendant 40 ans.

« Sur les 40 années, je dois avoir organisé entre 20 et 25 Championnats régionaux d’athlétisme sur la Côte-Nord », se souvient M. Morin.

L’homme, toujours impliqué aujourd’hui, a aussi une grande part de responsabilité au fait que la région se démarque si bien en athlétisme.

Marco Morin, qui n’entraîne plus, a organisé la finale régionale scolaire qui a eu lieu à Baie-Comeau en 2022 et il est actuellement dans l’organisation de l’édition 2024 à titre de coordonnateur de l’événement.

Des nouveaux projets

Depuis sa retraite, M. Morin travaille sur une façon technologique pour avoir rapidement les résultats des athlètes de la région et avoir accès aux archives et statistiques de la région. En plus de ce travail, il est le nouveau président du conseil d’administration du club d’athlétisme de Baie-Comeau.

Une région unique

« C’est merveilleux de voir ce qui se passe. Nous sommes la plus petite région du Québec en termes de population et nous avons plusieurs intervenants impliqués ici », souligne M. Morin ajoutant que des passionnés comme Gaétan Simard et François Garneau y sont pour quelque chose.

Marco Morin souligne également le travail qui se crée en Basse-Côte-Nord pour faire de plus en plus rayonner les athlètes en athlétisme.

« Nous avons une représentativité qui est vraiment incroyable à l’échelle de la province. Il n’y a absolument rien de gênant au niveau de l’athlétisme à se présenter partout dans la province avec ce que nous avons », dit-il.

Lors de la soirée du gala Athlètas, le Baie-Comois Liam Simard y était nommé dans la catégorie junior U20 sans toute fois repartir avec le titre de lauréat.