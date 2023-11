Claire Gagné reçoit le Prix Hommage Aînés de la Côte-Nord

Savoir donner sans rien demander en retour, c’est le qualificatif qui convient le mieux à Claire Gagné. La lauréate 2023 du Prix Hommage Aînés de la Côte-Nord ne compte pas ses heures de bénévolat et ses implications dans la communauté forestvilloise, notamment auprès des personnes aînées.

Ce n’était pas facile pour cette généreuse personne de recevoir un tel hommage le 7 novembre au Petit Séminaire de Québec et encore moins la semaine dernière, entourée de tous ses proches ou de « sa famille communautaire », comme elle l’appelle.

« À Québec, c’était un grand décorum, mais ici, c’est émotif, commente-t-elle au moment de prendre le micro devant la cinquantaine de personnes présentes pour la célébrer. Parce que vous faites partie de ma vie, plus que ma vie familiale, ma vie communautaire. »

Claire Gagné est originaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Elle est arrivée à Forestville en 1980 pour un séjour qui devait durer 6 mois. Celui-ci dure maintenant depuis 43 ans. Dès son arrivée, elle savait qu’elle s’impliquerait dans sa communauté d’adoption.

« Aider et apporter du soutien aux gens, c’est quelque chose que j’ai toujours eu en moi. Depuis que je suis jeune, ma mère me disait tout le temps, apprends à te développer. Si tu te développes, tu vas toujours avoir le sens du devoir accompli. Si tu écoutes les gens autour et que tu leur apportes ton aide, peu importe qui ils sont, tu seras toujours plus grande », raconte-t-elle.

Elle a commencé son bénévolat auprès de la Fabrique Saint-Luc. Elle a aussi été présidente du Cercle des fermières de Forestville. Elle s’investit également pour la Villa Forestville et le Choeur Valenti, entre autres. « Quand on me demande de l’aide, je ne peux pas dire non », admet celle qui a donné de son temps « un peu partout ».

Mais ses actions auprès des personnes aînées lui tiennent particulièrement à cœur. « Ce bénévolat auprès des aînés revêt une importance bien spécifique, celle de leur bien-être, car ce sont eux qui nous ont tracé notre chemin et qui peuvent encore nous apporter tellement de choses. C’est à nous de les écouter et de les côtoyer parce que cela nous aide à évoluer plus sereinement face aux défis du quotidien », commente Mme Gagné.

La lauréate a tenu à remercier les personnes qui l’ont soutenue tout au long de ses années de bénévolat. Parmi elles, elle tenait à souligner spécialement son conjoint, Magella Bouchard, qui est toujours à ses côtés.

« On aurait dû le recevoir tous les deux. Tu es toujours là dans mes actions bénévoles alors je désire partager cet honneur parce que nous faisons presque tout ce bénévolat ensemble, conjointement, et ce, avec une belle complicité. »

Claire Gagné n’a pas trouvé facile d’accepter ce prix nord-côtier, mais elle l’apprécie à sa juste valeur. « Quand ça arrive, c’est comme un tsunami. Quand j’ai eu cette fameuse lettre, mon premier appel de Mme Anctil, me nommant lauréate, je pensais que c’était pour Forestville. Quand j’ai eu la lettre, j’ai compris que c’était pour la Côte-Nord. J’ai trouvé que c’était encore plus gros », admet celle qui trouve son bénévolat « gratifiant ».

Des mots de félicitations

Tous les invités avaient des mots de félicitations pour la bénévole soulignée. Certains ont pu prendre le micro pour s’exprimer sur la générosité et la bienveillance de Claire Gagné.

« Elle est pour moi très présente au sein de la Villa, c’est la vice-présidente. Elle travaille très fort, c’est elle qui s’occupe de souligner les anniversaires, les visites d’amitié. Quand il y a eu la pandémie, elle a mis sur pied les téléphones sécurisants », dévoile d’abord la mairesse Micheline Anctil, aussi présidente de la Table de concertation des aînés de la Côte-Nord.

« Claire, ce qui marque sa vie, c’est sa bonne humeur, toujours le sourire aux lèvres, c’est une personne positive et qui est toujours prête à donner de son temps et de son cœur. Ce sont des qualités personnelles inestimables », poursuit l’élue, qui la côtoie depuis plus de 40 ans.

De son côté, le curé de la paroisse St-Luc, Irénée Girard, témoigne de l’importance des implications de Mme Gagné pour l’organisme religieux.

« Pour nous, Claire tu vois au fait de nous rappeler l’importance de la compassion, l’attention, la veuve, l’orphelin, l’étranger et la personne aînée. Nous nous reconnaissons à travers toi. Merci Claire d’être là. Quand on confie un dossier à Claire, on ne se soucie pas du résultat parce qu’elle est très minutieuse, perfectionniste », laisse-t-il savoir.

« Claire, tu as été un pilier pour la paroisse de Forestville. Je t’admire beaucoup. Des Claire, il en faudrait partout dans toutes les paroisses. La nôtre ne venez pas la chercher, on la garde », renchérit l’abbé Antonio Laflamme.

« Je continuerai avec autant de joie et de bonheur d’être présente pour les aînés et de contribuer encore bien longtemps à ce qu’ils soient heureux dans leur milieu de vie », conclut la lauréate du Prix Hommage Aînés de la Côte-Nord.

Rappelons que le Prix Hommage Aînés est remis depuis 2005. Chaque table de concertation des aînés met en candidature une personne qui témoigne d’une grande carrière de bénévolat au bénéfice de la communauté et des aînés. « Ce prix témoigne d’une reconnaissance de l’ensemble du Québec », souligne Mme Anctil.