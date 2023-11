Le Drakkar invincible dans les Maritimes

Le Drakkar revient à Baie-Comeau avec une 3e victoire en autant de parties dans les Maritimes, un 7e gain d’affilée en vertu d’une éclatante victoire de 4 à 0 sur les Eagles de Cap-Breton.

L’attaque s’est bien partagé la tâche avec 4 marqueurs différents. Félix Gagnon (9E) et Julien Paillé (8e) ont aussi ajouté une passe. Louis-Charles Plourde avec son 7e et Isaac Dufort son 11e ont aussi marqué. Les deux lettons Niks Fenenko et Matyas Melovski ont récolté deux aides chacun. Ce dernier a déjà 31 points au compteur cette année.

Le gardien Olivier Ciarlo, avec 20 arrêts, obtient tout le mérite d’avoir contenu une équipe qui avait blanchi Halifax 3 à 0 la veille. Ciarlo a enregistré son 1er blanchissage de la saison et 16e victoire, ce qui le place au sommet des gardiens à ce chapitre. À juste titre, on lui a décerné la première étoile du match, une prouesse vue par 1167 personnes entassées au centre 200 de Cap-Breton.

Il s’agit du 23e gain de la saison du Drakkar, à 48 points déjà, premier du circuit Cecchini.

Le Drakkar sera de retour devant ses partisans les 1er et 2 décembre contre l’Armada de Blainville-Boisbriand dans un programme double.