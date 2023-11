Le Mont Ti-Basse ouvre bientôt ses pistes

L’ouverture de la station de ski Mont Ti-Basse de Baie-Comeau, tant attendue pour les amateurs de glisse, est prévue pour le 16 décembre sous réserve de bonnes conditions climatiques.

Effectivement, la production de neige artificielle devrait débuter sous peu hormis si la pluie s’invite et fait fondre la neige. Dans ce cas, il y aurait de grosses difficultés et l’ouverture des pistes pourrait se voir malheureusement reportée.

Il y a également eu une grosse révision de toutes les installations mécaniques, comme les remonte-pentes et le télésiège et aussi un grand ménage d’automne pour l’intérieur du chalet. La préparation de la station a été un travail de longue haleine pour le personnel d’entretien de la montagne, notamment pour le nettoyage et débroussaillage des pistes.

Une grande préparation a été mise en place également depuis le début du mois de novembre pour la promotion des cartes de saison qui sont encore en prévente jusqu’au 3 décembre. « Au niveau des ventes de cartes de saison, tout va très très bien, on a atteint nos objectifs, donc on est très contents », affirme Martin Dionne, responsable du volet plein air du service de la culture et des loisirs à la Ville de Baie-Comeau.

Toutes ces préparations ont nécessité plus de deux mois de préparation au total.

Améliorations et nouveautés

En termes d’améliorations, le chalet a mis l’accent sur la récupération des déchets avec notamment un tout nouveau système de tri. Il faut savoir que l’un des objectifs de la station pour le futur est de rentrer le compost afin de mieux traiter les déchets du Mont Ti-Basse. Il s’agit d’une belle avancée en termes d’environnement pour le Mont Ti-Basse.

Pour les nouveautés, il y aura plusieurs améliorations locatives comme de nouvelles galeries pour avoir un meilleur accès au chalet.

Les équipes voient l’arrivée de cette nouvelle saison très positivement. « Le froid est arrivé, donc ça va vraiment très très bien. La production de neige arrive la semaine prochaine donc je suis vraiment très excité de ça », commente Martin Dionne. « Je vois l’ouverture de la station avec un grand enthousiasme, la clientèle est vraiment très présente dans le cas du Mont Ti-Basse et on a très très hâte de l’accueillir », conclut-il.

Afin de souligner le 60e anniversaire du Mont Ti-Basse, des photos représentant le passé de la montagne vont venir graduellement animer la station.

La station de ski Mont Ti-Basse est un joyau hivernal de Baie-Comeau, offrant aux amateurs de sports d’hiver une expérience mémorable. Située dans un cadre pittoresque, la station propose diverses pistes adaptées à tous les niveaux, des débutants aux skieurs plus expérimentés.