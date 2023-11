Toujours inquiète pour le Vieux-Poste

Malgré l’ouverture que la Ville de Baie-Comeau semble avoir pour le site du Vieux-Poste, rien ne rassure Mélanie Bernier-Savard qui s’inquiète des projets municipaux concernant cet endroit historique.

La citoyenne baie-comoise a partagé ses inquiétudes et posé ses questions lors de la séance ordinaire du conseil de ville le 20 novembre. « J’ai l’impression qu’ils veulent privatiser un lieu qui est historique. Il n’est pas nommé patrimonial, mais il fait partie de l’histoire », remarque celle qui fait partie d’un petit comité citoyen pour sauver le Vieux-Poste.

Démolir

« Des analyses bien poussées nous disent que les bâtiments du Vieux-Poste sont complètement finis. On parle de rouille, de champignons et d’à peu près toutes les problématiques que vous pouvez avoir dans un bâtiment », explique le maire Michel Desbiens en réponse à la citoyenne lors de la séance.

« Il est complètement désuet, il n’y a absolument rien à faire avec. On ne peut pas le sauver, on va devoir le démolir », ajoute-t-il. L’explication ne satisfait pas Mélanie Bernier-Savard qui précise au journal : « On a fait la demande pour avoir le rapport, mais ils ne sont pas capables de nous le remettre. »

Les analyses dont fait mention le maire concerneraient les deux parties du bâtiment. Advenant le cas où le Vieux-Poste devait être complètement démoli, Mme Bernier-Savard est d’accord pour qu’il soit reconstruit, tout en gardant le cachet patrimonial.

Ma Ville Ma Voix

La Baie-Comoise a déposé une idée de projet à Ma Ville Ma Voix. Son but : proposer une alternative pour préserver l’histoire de l’endroit tout en le faisant découvrir aux visiteurs. « Ça serait bien que ça devienne touristique, parce que c’est un endroit qui fait partie de notre histoire », déclare-t-elle.

Elle souhaite rassembler les organismes de Baie-Comeau pour offrir un pôle, par exemple, pour de la location d’équipement autant l’été que l’hiver. « Je suis ouverte à tout, pourvu qu’on essaie de garder les lieux pour la population. Mais, c’est aussi de mettre en valeur le milieu naturel », ajoute-t-elle.

« Il faudrait que j’aie un organisme qui vienne m’appuyer », souligne celle qui a fait appel à la Corporation Véloroute des baleines, l’Association des chasseurs et pêcheurs ou encore Attitude Nordique.

Pétition

La pétition pour sauver le Vieux-Poste est toujours disponible en ligne pour les citoyens qui désirent la signer. Mélanie Bernier-Savard devrait la déposer lors de la prochaine séance du conseil en décembre.

Rappelons que la Ville de Baie-Comeau a récemment modifié le zonage du site, qui vient remplacer l’usage spécifiquement autorisé d’organisation civique et sociale par l’usage services de soins et médecine douce, après qu’un promoteur l’ait approché pour un projet.

« Je sens qu’il y a de l’ouverture à avoir quelque chose de touristique, mais je pense que concilier les deux serait très difficile », indique la citoyenne, faisant référence au projet présentement sur la table. « Soyez assurés qu’il n’y a pas de décision de prise. Il n’y a rien qui empêche d’autres projets », précise le maire.

Mara Tremblay

Mélanie Bernier-Savard reçoit l’appui de plusieurs de ses concitoyens dans ses démarches et la semaine dernière, c’est venu de la chanteuse Mara Tremblay, originaire de Baie-Comeau.

Après avoir contacté l’artiste sur le sujet, celle-ci a rapidement démontré du soutien face à la préservation du site du Vieux-Poste. Sur la scène du Centre des arts la semaine dernière, elle aurait même demandé au public de signer la pétition, ayant à cœur l’endroit où elle a grandi, mentionnant qu’elle ne voudrait pas voir disparaître ce patrimoine.