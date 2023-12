Les Vikings de Baie-Comeau en grande forme

La première partie du 63e tournoi de hockey mineur de Baie-Comeau a battu son plein sur la glace du Centre Henri-Desjardins ce week-end où les petits hockeyeurs baie-comois ont su s’imposer dans quatre des cinq catégories jouées du 1er au 3 décembre.

Plus vieux tournoi toutes catégories au Québec, le tournoi de hockey mineur de Baie-Comeau est un événement emblématique qui rassemble la communauté locale autour de la passion du hockey. Cette année, la première partie du tournoi s’est déroulée pour les catégories M11 et M13.

Les Vikings de Baie-Comeau ont été sacrés grands gagnants dans quatre des cinq catégories en jeu.

Ils ont su exceller dans la catégorie M13 A face aux Basques de Sept-Îles. Quant aux M13 B, ils l’ont emporté face aux Castors-Prédateurs de l’alliance Mamu Pessamit/Haute-Côte-Nord. Les M11 A ont soulevé la coupe face aux Macareux de Havre-Saint-Pierre.

Du côté des M11 BB, les Macareux de Havre-Saint-Pierre sont arrivés deuxièmes face aux Vikings de Baie-Comeau. Et enfin, pour la catégorie M11 B, ce sont les Basques 2 de Sept-Îles qui ont su s’imposer face aux Blizzard de Fermont.

Un week-end encourageant pour les Baie-Comois qui attendent la deuxième partie du tournoi avec impatience. Elle se tiendra du 8 au 10 décembre.

Martin Gagné, président de l’événement sportif, affirme que le comité organisateur était très fier de ses équipes pour le travail colossal fourni ainsi que pour la très bonne organisation de cette première fin de semaine.

« C’était un succès à tous les points du début à la fin. Au niveau de la logistique, de l’ambiance et du restaurant, c’était vraiment très bien. Tout a été de notre côté. On espère que ça va aller dans le même sens point de vue température et organisationnel pour le week-end prochain », se réjouit M. Gagné.