Baie-Comeau sur quatre podiums aux provinciaux de CrossFit

Trois Baie-Comois ont remporté dans leurs catégories d’âge respectives au championnat provincial de la Fédération québécoise d’entrainement fonctionnel sportif les 2 et 3 décembre. Une quatrième personne est arrivée en troisième place.

Olivier Dancause a gagné « haut la main » chez les 15-16 ans, déclare son père. « Il était vraiment d’avance, il était une coche au-dessus », lance son entraineur, Olivier Donais, qui lui a également remporté dans sa catégorie, soit les 35-39 ans.

Ensuite, Michelle Tremblay-Boulianne est arrivée première chez les 30-34 ans et Daphnée Migneault a terminé troisième chez les 19-29 ans.

« C’est plaisant d’arriver là-bas et de voir qu’on ne fait pas juste compétitionner, on est fort. On arrive de loin et on a trois victoires et quatre podiums », soutient Olivier Donais.

Au total, ils étaient huit Baie-Comois à participer à la compétition.

« On peut être fier », ajoute Olivier Donais, conscient de la place que Baie-Comeau prend dans les compétitions d’envergure au niveau de l’entrainement fonctionnel sportif, aussi appelé CrossFit.