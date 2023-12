Le masque de procédure fait son retour au CISSS de la Côte-Nord

La hausse du nombre de cas de COVID-19 en milieux de soins et la transmission d’autres virus respiratoires forcent le CISSS de la Côte-Nord à rendre obligatoire le port du masque de procédure dans certaines unités.

« Cette mesure vise en particulier à protéger les usagers vulnérables », assure le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, par communiqué.

À compter du 6 décembre, le port du masque sera obligatoire pour les usagers, les bénévoles, les visiteurs, les proches aidants et le personnel dans les unités suivantes situées dans les hôpitaux et centres multiservices de santé et de services sociaux de la région :

Urgence (incluant la salle d’attente);

Unité d’hospitalisation de courte durée;

Soins intensifs;

Unité de courte durée gériatrique (UCDG) et unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI);

Unité de psychiatrie;

Hémodialyse;

Oncologie;

Centre mère-enfant;

Pédiatrie.

« Le port du masque est fortement recommandé, mais non obligatoire dans les autres secteurs hors des unités de soins, les aires communes (corridors, cafétéria, salle de pause, etc.) et les salles d’attente (sauf à l’urgence) », précise-t-on.

Les proches aidants et les visiteurs présentant des symptômes infectieux (ex. : fièvre, toux, mal de gorge, nausées, vomissements, diarrhée) doivent reporter leur visite.

Des masques sont disponibles aux entrées principales des hôpitaux et centres multiservices de santé et de services sociaux ainsi que dans les unités concernées.

« Le port du masque n’est pas requis dans les autres installations du CISSS de la Côte-Nord à moins d’avis contraire, par exemple en présence d’une éclosion », annonce l’organisation.