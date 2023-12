Éclore Côte-Nord veut lutter contre l’isolement des familles et le travail en silo par les organismes et établissements. Il s’agit des deux principales barrières d’accès qui résonnent sur tout le territoire de la MRC de Manicouagan, selon lui.

Pour ce faire, l’organisme nord-côtier met en place le projet Pour une proximité bienveillante, dont les coûts s’élèvent à 72 646 $. L’initiative a été soutenue à la hauteur de 10 000 $ par le conseil des maires de la MRC.

« Il faut aller vers les personnes et familles dans le besoin. L’approche de proximité s’avère la meilleure pour le faire compte tenu de l’étendue du territoire et de la faible densité de population », explique Réal Aloïse, coordonnateur pour Éclore Côte-Nord.

« Nous avons tous intérêt à partager l’expertise et les compétences pour y arriver le mieux possible, d’où la démarche de co-développement », poursuit-il, par courriel.

En mobilisant et soutenant les organismes qui agissent auprès des familles vivant une situation de vulnérabilité et/ou d’exclusion sociale et en les accompagnant à s’approprier, développer ou enrichir l’approche de proximité, ils seront en mesure de mieux rejoindre les personnes vulnérables, briser l’isolement des familles et favoriser l’inclusion sociale, selon M. Aloïse.

Deux volets

Le projet d’Éclore Côte-Nord comporte deux volets. Une démarche de co-développement et de réseautage sur les services de proximité qui s’adressera à toutes les organisations qui développent présentement ce type de services dans la région ainsi qu’à celles qui souhaitent la développer.

Cette démarche sera encadrée et supervisée par un comité aviseur formé de huit personnes bénévoles, des chercheurs et des intervenants experts en ce domaine. Puis, en conclusion, on retrouve l’organisation d’un événement régional en petite enfance à l’automne 2024 intituléPour une proximité bienveillante.

Comme le mentionne Réal Aloïse, « le montage financier prévoit un salaire pour le chargé de projet, des frais de déplacement ainsi que le financement d’un événement régional, à l’automne prochain, dont la programmation sera axée en majeure partie sur les services de proximité ».

La démarche de co-développement de six rencontres est amorcée. Plus d’une trentaine d’intervenants et de gestionnaires, de tous les territoires de la Côte-Nord y sont inscrits. La deuxième rencontre aura lieu le 7 décembre.