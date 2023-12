Un meilleur portrait de l’immigration dans la Manicouagan

Il y a encore plus de nouveaux arrivants qui s’installent dans la Manicouagan. La situation a énormément évolué depuis les trois années teintées par la pandémie et, pour l’année qui approche, une aide gouvernementale pourrait bien aider Manicouagan interculturelle à réaliser un portrait à jour de l’immigration sur son territoire.

L’organisation municipale bénéficie du Programme d’appui aux collectivités (PAC) depuis trois ans, celui-ci se terminant le 31 décembre.

« Durant les trois dernières années, on était dans une mise en œuvre du plan d’action existant et là, l’immigration dans la Manicouagan a grandement évolué », affirme Chantale Chénard, coordonnatrice des services aux immigrants pour Manicouagan interculturelle.

Transition

Cette dernière espère pouvoir participer à l’année de transition que serait 2024. « On continue à avoir un plan d’action avec des mesures transitoires, pour ne pas qu’on perde tout ce qu’on fait présentement […], mais on veut consulter le milieu », explique-t-elle.

Avec les fonds nécessaires, Manicouagan interculturelle procédera à l’élaboration d’un nouveau plan d’action pour les années à venir.

« On va faire un état de situation de l’immigration dans la Manicouagan. Quels sont les forces, les défis ? » poursuit Mme Chénard.

Des actions ont été entreprises durant les trois dernières années pour les nouveaux arrivants, comme la sensibilisation des employeurs à l’immigration ou encore de nombreuses activités et journées thématiques dont le but est de rassembler.

« Toute la démarche de marketing territorial de la Manicouagan, ça fait partie des choses réalisées dans cette entente-là. Notre rôle, c’est que la démarche de marketing territorial parle aux personnes immigrantes », souligne Mme Chénard.

« Le but, c’est vraiment de faire une démarche de consultation pour arriver à la fin de l’année de transition avec un nouveau plan d’action qu’on va déposer pour une période de trois ans », indique la coordonnatrice des services aux immigrants.

En attente

Advenant que le projet soit accepté, la MRC de Manicouagan signera une entente avec Manicouagan interculturelle, qui mettra ensuite en œuvre le plan d’action.

Les fonds nécessaires pour la période d’un an sont de 208 753 $. De ce montant, la MRC de Manicouagan contribue à la hauteur de 25 %.

« On travaille actuellement avec la ville pour l’élaboration de fiches des nouveaux arrivants, sur lesquelles il y aura tous les services dessus. On continue aussi notre sensibilisation des entreprises et organismes communautaires au niveau de la gestion de la diversité culturelle », conclut Chantale Chénard.