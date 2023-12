Conditions météo sur la Côte-Nord: n’allez pas trop loin

Dame Nature nous réserve un beau cocktail météo d’ici lundi soir, appelant à la vigilance sur les routes de la Côte-Nord.

Verglas, pluie et neige compliqueront la tâche des automobilistes. Bref, si vous n’avez pas besoin de sortir, restez chez vous. Déjà, la route 172 entre Sacré-Cœur et Saguenay a été fermée aux automobilistes. De Tadoussac à Godbout, la chaussée est partiellement glacée.

Pour ce dimanche, on prévoit entre 15 et 30 millimètres de pluie selon les endroits, alternant entre pluie et verglas. On prévoit des températures qui attendront 5 degrés celsius.

Lundi, cette pluie se change en neige pour laisser une quinzaine de centimètres au sol avec des vents atteignant jusqu’à 70 km/heure.

Les prévisions sont similaires pour les régions voisines de Charlevoix et du Saguenay, quoique les précipitations de neige de cette dernière sont moindres.