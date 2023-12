Près de 2 M$ pour 18 projets de la Côte-Nord

La Côte-Nord obtient 1,9 M$ pour soutenir 18 projets via le Fonds d’initiatives nordiques. Culture maraîchère, biodiversité nordique et aide à emploi sont notamment au cœur des projets retenus totalisant des investissements de près de 6 M$ dans la région.

C’est la Coop de solidarité de Gallix qui met la main sur la plus grosse part du gâteau, soit une somme de 500 000 $. Son projet vise à construire un bâtiment moderne et écoresponsable qui hébergera une épicerie, un coin café et une station-service munie de bornes de recharge électrique.

Plusieurs initiatives ont obtenu 100 000 $, dont le Conseil des Innus d’Unamen Shipu effectuera une étude de faisabilité pour la construction d’une maison de la culture et la Distillerie Vent du Nord de Baie-Comeau qui récupérera les résidus de sa production pour les revaloriser.

En tout, 33 initiatives provenant du territoire québécois s’étendant au nord du 49e parallèle seront soutenues. Il s’agit du cinquième appel de projets du programme qui est sous la responsabilité de la Société du Plan Nord. Depuis décembre 2020, il a permis d’investir directement un total de 16,9 M$.

« Je suis ravie que notre gouvernement dispose du Fonds d’initiatives nordiques pour soutenir les projets locaux au nord du 49e parallèle. Les dix-huit initiatives sélectionnées auront des retombées très positives pour la région de la Côte-Nord. On parle de projets mobilisateurs qui feront une différence dans le quotidien des communautés concernées », déclare Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts.

Les deux députés régionaux, Kateri Champagne Jourdain et Yves Montigny se réjouissent également de ces investissements dans leur région.

Voici la liste des initiatives sélectionnées issues de la région de la Côte-Nord et le montant octroyé :