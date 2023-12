Accident à Baie-Comeau : Un camion à ordures fonce dans un poteau électrique sur l’avenue Chapais

La pluie abondante aurait eu raison d’un camion à ordures le 18 décembre où celui-ci aurait accidentellement foncé dans un poteau électrique selon les premières informations de Pierre-Olivier Normand, agent aux communications à la Ville de Baie-Comeau.

Le service des incendies de la Ville de Baie-Comeau a été appelé sur les lieux et la circulation est actuellement difficile dans cette avenue. « On demande aux automobilistes d’éviter l’avenue Chapais le temps de réparer le tout et redonner l’électricité aux commerces de ce secteur » a précisé, M. Normand.