Les urgences de la Côte-Nord pas encore “submergées” par les virus

Cette année, le temps des Fêtes commence plus en douceur dans les établissements de santé de la Côte-Nord, avec des taux d’occupation plus “raisonnables” et moins de cas de virus respiratoire.

À pareille date l’an dernier, on annonçait le cataclysme dans les urgences de la Côte-Nord, à la veille des rassemblements festifs qui riment avec échange de virus. Les taux d’occupation dépassaient les 200 % depuis plusieurs semaines et la suite n’annonçait rien de bon.

Sur la Côte-Nord, il y a quand même présentement beaucoup de cas d’atteintes respiratoires et on note une hausse depuis les deux dernières semaines. Un classique en cette période de l’année. VRS par-ci, COVID par là, mais « quand même pas des quantités phénoménales qui font qu’on n’est pas capable de suivre pour l’instant », souligne Dr Jean-François Labelle, directeur des services professionnels et de l’enseignement universitaire au CISSS de la Côte-Nord.

Une fois que nous aurons donné des bisous et partagé le buffet avec tantes, oncles, cousins, cousines et compagnie, les virus découleront.

« Ça va augmenter pendant les Fêtes et dans les semaines qui suivront », assure-t-il.

Pour l’heure la situation est sous contrôle.

« On est quand même relativement épargnée sur la Côte-Nord, comparativement à ce qu’on a vu ailleurs en statistique, au Québec. Souvent, on est un petit peu en retard, ou nous avons un petit délai par rapport à la transmission. »

Proportion hebdomadaire de tests positifs par virus en %

Influenza Virus respiratoire syncytial COVID-19 Semaine du 11 au 17 déc. 2022 49 / 164

(29,88 %) 14 / 163 (8,59%) 159/1452

(11,0%) Semaine du 10 au 16 déc. 2023 41 / 187 (21,93%) 21 / 170 (12,35%) 15/ 136 (10,1%)