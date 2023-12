L’embouchure de la rivière Manicouagan au cœur d’un projet du comité ZIP

Le Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire (RNE) a reçu plus de 33 000 $ pour concrétiser son projet intitulé Caractérisation des habitats aquatiques à l’embouchure de la rivière Manicouagan, déposé à la Fondation Alcoa.

« Ce soutien financier de 33 432,50 $ permettra au Comité ZIP RNE d’acquérir des données biologiques des différents types d’habitats aquatiques présents, dont le marais de la baie Henri-Grenier situé à Pointe-Lebel, qui s’avèrent être des écosystèmes essentiels pour une diversité de poissons », souligne Valérie Desrochers, coordonnatrice de projet.

Ce projet, financé jusqu’en septembre 2024, permettra de réaliser des inventaires de poisson et floristique dans différents types d’écosystèmes et de repérer les habitats de croissance et de fraie d’importance. Les données seront rendues disponible sur la plateforme de l’Observatoire global du Saint-Laurent (OGSL).

Lors de la réalisation de cette initiative, le comité ZIP RNE souhaite collaborer et s’entourer d’acteurs clés tels que les municipalités, les experts conseils, les citoyens et les différents utilisateurs afin de réaliser une étude complète.