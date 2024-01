Les chiens pourraient détecter davantage de fentanyl et d’armes à feu aux frontières

Les chiens détecteurs qui travaillent à l’agence frontalière canadienne pourraient jouer un rôle plus important dans la détection du fentanyl mortel et des armes à feu illicites. C’est ce qui ressort d’une évaluation interne qui montre qu’il est possible de renforcer les mesures d’application de la loi. THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson