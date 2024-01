Le défenseur Angus Booth s’amène à Baie-Comeau

L’organisation du Drakkar de Baie-Comeau a procédé à une autre transaction le 2 janvier, ce qui lui a permis de mettre la main sur le défenseur Angus Booth, capitaine des Cataractes de Shawinigan.

En échange, l’équipe baie-comoise laisse partir Julien Lanthier, jeune défenseur de 17 ans, en plus d’un choix de 2e tour en 2026, et un choix de 3e tour (Sherbrooke) en 2024.

Notons que la nouvelle acquisition du Drakkar en est à ses derniers coups de patin dans la Ligue junior de hockey Québec-Maritimes. Booth a signé un premier contrat professionnel il y a à peine quelques jours avec les Kings de Los Angeles.

Le joueur a récolté deux buts et 12 passes pour 14 points en 29 matchs avec les Cataractes cette saison, sa quatrième campagne avec le club. Le défenseur de 6 pieds 1 pouce et 176 livres a récolté 19 points en 62 matchs l’an dernier et a ajouté cinq points en cinq séries éliminatoires.

Quant à Lanthier, il a été un choix de premier tour au repêchage de 2022. Le joueur originaire de Saint-Eustache a récolté 18 points avec le Drakkar de Baie-Comeau, dont 6 buts en 88 matchs. Il disputera son premier match au sein de sa nouvelle équipe ce jeudi.

