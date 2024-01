Futur stationnement : les Baie-Comois se donnent rendez-vous au parc des Pionniers

Des citoyens de Baie-Comeau demandent que la Ville et les promoteurs écoutent leurs préoccupations, leurs idées et veulent surtout être informés avant d’être mis au pied du mur. En ce 6 janvier, ils sont une vingtaine au parc des Pionniers pour une discussion concernant le futur stationnement.

Une résolution passée lors du conseil municipal le 11 décembre a fait sursauter les citoyens du quartier, qui ont appris qu’une petite partie du parc des Pionniers sera reconvertie en stationnement pour l’Hôtel Le Manoir de Baie-Comeau.

« On a appris la nouvelle après que la décision ait été prise. Alors, aujourd’hui, on veut créer un espace de discussion où les gens vont pouvoir s’exprimer et pourront être entendus », explique Émilie Schwartz, citoyenne bénévole pour le comité Parc de Transition Manicouagan et organisatrice du rassemblement.

Des Baie-Comois se sont donnés rendez-vous au parc des Pionniers.

« Moi, j’ai des inquiétudes quant à un pattern qu’on pourrait voir, où on perd des morceaux de parc, par exemple », questionne Daniel Cardin, citoyen du quartier Sainte-Amélie.

Le regroupement citoyen Transition Manicouagan a aussi rencontré le maire Michel Desbiens.

Mme Schwartz précise : « On est pour le développement économique de la Ville. On veut que ce soit fait en concertation avec la population dans l’aspect des enjeux environnementaux et des principes de développement durable. Donc, le message s’adresse à la Ville et au promoteur. Discutons! »