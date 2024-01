Cinq priorités du député de René-Lévesque pour 2024

Le député de René-Lévesque Yves Montigny a répondu à nos questions concernant la nouvelle année. Il expose ses priorités 2024 et lance un message d’espoir aux concitoyens de sa circonscription. Ses réponses ont été transcrites intégralement.

Quelles seront vos priorités pour 2024?

1. Service aux citoyens: Ma première priorité, c’est le bien-être des citoyennes et des citoyens de chez nous. La grande partie du travail d’un député et des membres de l’équipe de mon bureau, c’est de répondre aux besoins des citoyens. C’est important de porter assistance aux citoyens qui ont besoin de soutien de leur député pour se retrouver dans l’ensemble de leurs démarches avec le gouvernement ou avec des organismes du milieu. De plus, l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants, c’est essentiel pour moi. Que ces personnes soient en provenance d’un autre pays, d’une autre province ou d’une autre région. Nous sommes disponibles dès leur arrivée dans notre région pour les orienter vers les organismes de soutien et d’information. Nous travaillons régulièrement à aider des citoyens à avoir les documents officiels du gouvernement du Québec.

2. Le développement économique: La vitalité économique de la région est d’une importance cruciale. Que ce soit par les PME ou par les grandes entreprises. D’ailleurs, le programme DÉPART qui vient d’être annoncé sera un beau levier pour les entreprises de la MRC Haute-Côte-Nord qui souhaiteraient se développer. D’autres programmes ont pu soutenir aussi plusieurs entreprises de la Côte-Nord. Je suis fier que notre gouvernement annonce de plus en plus d’investissement sur le territoire de notre belle et grande région. Nous travaillons activement des projets dans le domaine de l’énergie verte, notamment dans le domaine de l’éolien.

3. Le transport et la mobilité durable: Que ce soit par les airs, par la mer ou par la route, le transport est un enjeu important pour moi et tous les citoyens de la région. Une région comme la nôtre a besoin d’être davantage accessible. Comme adjoint gouvernemental à la ministre des Transports et de la Mobilité durable, je

suis en action pour influencer et faire avancer des dossiers tels que les enjeux de transport aérien et le dossier de pont sur le Saguenay. Pour ces deux dossiers importants, l’intention est de faciliter les déplacements des citoyens et des visiteurs par une meilleure offre de service au bénéfice de tous. En ce sens, je suis très heureux de confirmer que notre gouvernement aide financièrement la MRC de Manicouagan pour qu’elle mandate une firme pour l’élaboration d’un plan de développement pour l’aéroport de Baie-Comeau.

4. De meilleur service public: En santé, c’est évident qu’il faut miser davantage sur les soins à domicile. Les citoyens de chez nous qui le veulent et qui le peuvent doivent pouvoir rester chez eux le plus longtemps possible. Plus que jamais, nos aînés veulent demeurer à la maison, mais ils souhaitent s’assurer d’avoir des services de qualité. Nous travaillons principalement sur les enjeux de main-d’œuvre qui ralentissent le déploiement des services. Notre gouvernement continu son plan de match pour livrer aux Québécois un réseau de la santé plus accessible et plus efficace, comme nous nous sommes engagés avec le Plan santé.

5. Construction de logements: Depuis notre arrivée au pouvoir, nous avons fait pour 3,8 milliards de dollars d’annonces en habitation. Maintenant, en 2024 c’est l’année pour passer de projets à la construction de logements. Avec l’aide des municipalités qui augmentent leurs efforts et du gouvernement fédéral, notre gouvernement ajoute un autre 1.8 villard pour construire des logements. Nous souhaitons soutenir la construction de logements notamment, à Baie-Comeau, aux Escoumins et à Forestville.

Retour sur 2023. Quels sont les faits marquants de l’année 2023 en ce qui vous concerne comme député de René-Lévesque?

Depuis le début de l’année 2023, de nombreux investissements ont été faits chez nous et j’en suis très fier. En octobre dernier, nous avons versé 5.4 millions de dollars pour la réfection du port de Forestville.

Nous avons lancé un appel de projets pour développer le secteur éolien dans la région de la Manicouagan.

Nous investissons concrètement pour l’amélioration des services collégiaux et universitaires dans la circonscription de René-Lévesque.

En septembre, nous avons inauguré officiellement le pavillon de recherche du Cégep de Baie-Comeau. Ce pavillon permet d’héberger le Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB)suite à une subvention de plus de 8 millions de dollars. Cette année, le programme technique policière est devenu permanent avec une hausse importante de son nombre d’étudiants. En plus de lancer une initiative unique pour lutter contre la pénurie d’éducatrices en service de garde sur la Côte-Nord, notre gouvernement a soutenu le projet de CPE Magimuse à Baie-Comeau.

Notre gouvernement, avec un outil aussi efficace que le Fonds d’initiatives nordiques de la Société du Plan Nord, investit dans une grande variété de domaines. Cette année, nous avons soutenu des projets aussi importants que l’élaboration d’un plan de développement pour l’aéroport de Baie-Comeau et la résidence Saint-Joseph pour le soutien en itinérance. La Société du Plan Nord fait aussi la différence pour nos communautés, en soutenant notamment, des projets en développement économique à la ville de Baie-Comeau, des investissements substantiels pour lutter contre les impacts des changements climatiques.

En terminant, je suis particulièrement fier du soutien de notre gouvernement aux maisons d’accueil pour homme (Maisons Oxygène) dont fait partie la maison Homme aide Manicouagan de Baie-Comeau.

Finalement, avez-vous un message d’espoir à lancer aux citoyens de la circonscription en ce début d’année?

Je crois fermement que la santé d’une région passe d’abord par son développement économique.

Je me suis engagé en politique avec l’intention de donner à Baie-Comeau et à notre région un nouvel élan économique. Je continue, chaque semaine, à travailler avec différents intervenants pour faire démarrer des projets qui peuvent dynamiser notre économie régionale.

Les gens de la Côte-Nord sont des porteurs de fierté. Ils ont participé à la construction d’infrastructures parmi les plus grandes au monde. Ils sont capables de faire vivre de grands projets. Je travaille activement pour garder notre monde et pour en accueillir davantage.

La Manicouagan et la Haute-Côte-Nord sont des endroits magnifiques qui méritent à être connus et vous pouvez compter sur moi pour faire rayonner notre région au gouvernement du Québec.