Quatre projets d’importance à travailler en 2024 à Godbout

Petite municipalité de 262 habitants, Godbout travaillera sur plusieurs projets en même temps cette année. Le maire Guy Côté dévoile quatre de ses priorités.

– Bâtiment municipal : « Nos infrastructures municipales font pitié. On veut avoir un état de santé de notre salle municipale pour voir si on rénove ou si on construit un nouveau bâtiment. On aimerait construire un centre multifonctionnel », informe M. Côté.

– Rue Pascal-Comeau : Après la tempête du 23 décembre 2022, la rue Pascal-Comeau a été endommagée. « On est rendu à l’accotement à certains endroits. Je veux m’arrimer avec la Société des traversiers du Québec pour faire de l’enrochement ainsi que la réparation du vieux quai et de la mise à l’eau », explique le maire.

– Réseau d’aqueduc : Pour Guy Côté, il est inconcevable qu’en 2024, une municipalité n’ait pas de réseau d’aqueduc. « On commence à monter le projet. Pour avoir une caserne de pompiers, il faut d’abord et avant tout de l’eau », dit-il en précisant que présentement, Godbout est desservie par le service incendie de Baie-Comeau.

– Agent de développement : Godbout s’allie avec Franquelin et Baie-Trinité pour demander l’embauche intermunicipale d’un agent de développement. Les trois élus travaillent ensemble à développer un projet commun avec ID Manicouagan et la MRC de Manicouagan. « Ça devrait se concrétiser ce printemps », conclut M. Côté.