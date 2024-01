Baie-Comeau : une générosité communautaire en guise de répit

Marika Plante a décidé de demander de l’aide à sa communauté en créant une campagne de sociofinancement Go Fund Me. Au chevet de son fils Antoine, elle a créé cette campagne à la veille du Nouvel An.

« C’est difficile et gênant en tant que parents de demander de l’aide, mais je crois que nous sommes rendus là après deux ans d’allers-retours », a écrit Marika Plante.

Au moment d’écrire ces lignes, un montant de 3 570 $ avait été récolté et plus de 70 personnes avaient contribué. « Aucun mot ne pourra exprimer toute notre gratitude envers vous. Merci mille fois de rendre cette tempête moins pénible », a conclu la maman avec émotion.

Voici le lien pour venir en aide à la famille Plante-Morency-Caron.