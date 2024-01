La tempête annoncée prend de l’ampleur sur la Côte-Nord

La tempête annoncée un peu plus tôt aujourd’hui prend de l’ampleur sur la Côte-Nord. Sept-Îles et Port-Cartier sont maintenant touchés par l’avertissement de tempête hivernale. Il s’agit d’une troisième tempête en six jours.

Un avertissement de tempête hivernale a été émis par Environnement Canada pour Sept-Îles, Port-Cartier, la Minganie et la Basse-Côte-Nord.

De 10 à 20 centimètres de neige sont attendus de mardi soir à mercredi matin pour Sept-Îles et Port-Cartier. La neige devrait tomber surtout au cours de la soirée et de la nuit pour ces secteurs. Les vents souffleront à 30 km/h avec des rafales à 60 km/h. Les forts vents seront accompagnés de poudrerie.

La Minganie et la Basse-Côte-Nord devraient recevoir de 15 à 25 centimètres de neige. Des rafales à près de 80 km/h sont prévues pour ces secteurs.

Les déplacements s’annoncent difficiles en raison de la visibilité qui passera soudainement de réduite à nulle sous la forte neige et la poudrerie.

Baie-Comeau devrait recevoir 10 centimètres de neige mais aucun avertissement n’est émis pour ce secteur. Les vents annoncés sont de 30 km/h avec des rafales à 50 km/h. De la poudrerie est attendue dans la région.

Consultez Québec 511 pour connaître les conditions routières. Environnement Canada recommande d’éviter ou de retarder tout déplacement non essentiel.