Une infirmière de Uauitshitun récompensée

Johanne Malec originaire de Natashquan et infirmière depuis 35 ans dit avoir vu, vécu et défendu la discrimination envers les Autochtones dans le système de santé.

Johanne Malec est infirmière en soins à domicile pour Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam depuis 20 ans, auprès de la clientèle de Uauitshitun. Elle a aussi travaillé dans plusieurs secteurs de l’Hôpital de Sept-Îles pendant 10 ans, dont les soins intensifs, les urgences de soirs et la maternité. Durant sa pratique, madame Malec dit avoir été témoin de discrimination faite aux Autochtones.

« Avec l’incident qui est arrivé à l’hôpital de Joliette, la vidéo de Joyce Echaquan, ça m’a marqué et mes deux univers sont rentrés en collision. Cet évènement a mis en lumière ce qui existe depuis longtemps », a-t-elle affirmé.

« J’ai travaillé longtemps à l’hôpital et j’ai eu à faire face à des propos raciaux. Souvent, je défendais, mais souvent, je n’avais pas d’arguments pour me défendre. J’ai pris de l’assurance et je défendais, je défendais. Il n’y avait jamais de témoins », raconte l’infirmière.

Johanne Malec a remporté un des prix Florence de l’Ordre des infirmiers et Infirmières du Québec, en octobre dernier. Trois candidatures ont été soumises sur la Côte-Nord. Le prix Florence de l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec se traduit en sept catégories, pour souligner l’excellence des soins. Il récompense les membres à travers la province. L’Ordre en compte 84 000.

« Je suis éligible à la retraite, ça fait 35 ans que je travaille, mais je ne suis même pas capable de m’en aller », dit-elle. « Je suis trop passionnée par mon travail (…) Je suis attachée à l’organisation, je suis attachée à mes collègues, je suis attachée à mes patients. »

Nathalie Tremblay, infirmière et cheffe de service de l’Unité de retraitement des dispositifs médicaux (URDM) était nominée dans la catégorie pratique collaborative et Laurie Lechasseur, infirmière et conseillère en soins infirmiers, stomothérapeute, c’est-à-dire, le traitement de plaies complexes, elle était nominée dans la catégorie de l’excellence des soins. Elles sont toutes deux du CISSS de la Côte-Nord.