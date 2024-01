Le Drakkar parfait en Abitibi

Le Drakkar a complété son voyage de trois matchs en autant de jours en Abitibi avec une fiche immaculée. Après avoir corrigé les Foreurs 8-0 vendredi soir, les nord-côtiers en ont rajouté samedi après-midi, signant une victoire de 8-1. Préalablement, ils avaient également gagné à Rouyn-Noranda jeudi.

Malgré l’important écart au pointage principal, les Foreurs ont livré une opposition bien plus féroce que la veille. Bien qu’ils se trouvaient déjà en arrière par trois buts après le premier engagement, ils ont joué leur meilleure période des deux duels en deuxième. Baie-Comeau a cependant pris le large en troisième et cloué le cercueil de ses adversaires, sans jamais avoir réellement été inquiété. La troupe de Maxime Desruisseaux est donc sans victoire à ses dix dernières rencontres. De son côté, Baie-Comeau est sur une séquence de quatre gains.

Tout comme dans la rencontre précédente, les attaquants Justin Gill et Donovan Arsenault se sont particulièrement illustrés. Alors que le premier a marqué une fois et obtenu deux mentions d’aide, le second a réussi un deuxième tour du chapeau en autant de jours. Étrange coïncidence, la dernière fois qu’un joueur du Drakkar avait réussi un tour du chapeau dans deux parties consécutives, c’était aussi dans deux matchs en moins de 24h contre les Foreurs. Nathan Légaré avait réalisé l’exploit, les 22 et 23 février 2020.

Avec leurs récoltes respectives de 3 buts 5 aides et 6 buts 2 aides au cours du voyage, on pourrait bien voir leurs noms apparaître sur l’équipe de la semaine dans la LHJMQ en début de semaine prochaine. Dossier à suivre au cours des prochains jours: le Drakkar a perdu les services du centre Félix Gagnon au cours de la partie.

Sommaire de la rencontre

En première période, le Drakkar brise la glace. Raoul Boilard remporte une bataille le long de la rampe et rejoint Justin Gill dans la zone payante. Le vétéran sort ses mains du dimanche pour se défaire du défenseur Nathan Drapeau, puis déjouer le gardien Mathis Lussier.

Plus tard, Anthony Lavoie, de la ligne bleue adverse, a le champ complètement libre pour prendre un tir du poignet et trouver le bâton d’Isaac Dufort, qui fait habilement dévier dans le filet. Le capitaine des nord-côtiers atteint du coup à nouveau le plateau des 20 buts en une saison.

En fin d’engagement, Donovan Arsenault échappe à la couverture de tout le monde pour filer derrière le but et déjoue Lussier au poteau éloigné en contournant la cage.

Arsenault se voit également décerner un tir de pénalité tard en deuxième, mais ne peut profiter de cette chance. Le seul but du tiers temps appartient à Justin Poirier, qui marque l’un de ses buts signature: un tir des poignets bas, côté bouclier, en provenance du cercle droit.

La seule réplique des Foreurs se produit en début de troisième période. Après avoir récupéré la rondelle sur un repli défensif, Mattias Gilbert envoie la rondelle sur Alix Durocher et elle est récupérée devant le filet par Jordan Labelle, qui déjoue Charles-Edward Gravel.

Le Drakkar reprend sa priorité de 4 buts dès la séquence suivante. Donovan Arsenault, encore lui, complète un jeu de Julien Paillé et de Justin Gill, qui avait à l’origine créé un revirement en zone défensive.

Paillé creuse par la suite l’écart avec un but chanceux. Son long tir de la ligne des buts dévie sur l’intérieur de la jambière du gardien. Précédemment, Kirill Evstigneev avait fait de l’excellent travail en échec-avant, le récompensant d’une aide.

Donovan Arsenault complète ensuite son tour du chapeau, en complétant à nouveau une belle montée de Justin Gill et grâce à un long tir des poignets hors l’aile.

Finalement, le huitième but du Drakkar va à la fiche de Louis-Charles Plourde, qui voit la rondelle dévier sur lui près du filet. Angus Booth et Justin Poirier sont complices.