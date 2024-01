La chasse à l’ours noir moins fructueuse en 2023 sur la Côte-Nord

La chasse à l’ours noir n’a pas été fructueuse dans les zones 18 et 19 (Côte-Nord), en 2023. Selon les données dévoilées le 24 janvier, 241 bêtes ont été abattues ou piégées, soit 33 de moins que l’année précédente.

Il s’agit d’une année plus ardue pour les chasseurs et piégeurs d’ours noirs, limités par les feux de forêt qui ont sévi dans plusieurs régions du Québec, affirme le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), par voie de communiqué.

Plus précisément, en 2022, les chasseurs nord-côtiers avaient récolté 274 ours noirs à la saison du printemps et un total encore plus grand en 2021 s’élevant à 315.

Le bilan 2023 de la récolte d’ours noirs au Québec a été marqué par les feux de forêt qui ont sévi en juin 2023, en pleine saison de chasse et de piégeage.

« Les risques d’incendie ont forcé le ministère des Ressources naturelles et des Forêts à interdire, durant une partie de juin, et ce, dans plusieurs secteurs, l’accès aux forêts sur les terres du domaine de l’État, et à fermer les chemins pour des considérations d’intérêt public », rappelle le ministère.

Des territoires fauniques structurés ont également été contraints de limiter leurs opérations. « Ainsi, bien que près de 5 000 ours aient été prélevés en 2023, ce nombre est sous la moyenne des années passées (5 841 ours) », commente l’organisme gouvernemental.

Au Québec

4 820 ours noirs ont été récoltés en 2023, soit 85 % par la chasse (4 120) et 15 % par le piégeage (700).

La saison printanière demeure celle qui rassemble le plus grand nombre d’adeptes, tant à la chasse qu’au piégeage, avec 91 % de la récolte totale contre 9 % pour la saison automnale.

Le nombre total de permis vendus s’élève à 18 056, soit 16 996 permis résidents et 1 060 permis non-résidents. Bien que plus faible qu’en 2020 et 2021, où des niveaux records avaient été atteints, ce nombre se situe près de la moyenne quinquennale, qui est de 18 664 permis.

Suivi des populations

Le MELCCFP continue de suivre attentivement la récolte d’ours noirs au Québec ainsi que l’état de leurs populations.

« Le suivi télémétrique des ours, dans le cadre du projet sur la Dynamique des populations d’ours noirs dans un contexte d’aménagement forestier et de changements climatiques, a pris fin en 2023. Toutefois, de nombreux ours demeurent marqués d’une étiquette rouge à l’oreille », informe-t-il.

Le ministère demande aux chasseurs et aux piégeurs de continuer à lui signaler la récolte de ces animaux afin de bien estimer les taux de mortalité.

« Ses équipes, en collaboration avec les universités, poursuivent l’analyse des précieuses données recueillies dans le cadre de ce projet, en vue de bonifier les connaissances sur l’espèce et sa gestion », est-il indiqué.