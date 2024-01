Quel avenir pour la papetière de PFR à Baie-Comeau?

Le site de la papetière de Produits forestiers Résolu (PFR) à Baie-Comeau, fermée en 2020, fait l’objet d’une démarche menée par Innovation Développement Manicouagan (ID). Un appel d’offres a été lancé le 21 décembre dernier et les soumissionnaires ont jusqu’au 29 janvier pour déposer leur proposition ayant pour but d’étudier la réhabilitation du site.

Marcel Cadoret, président du c.a. d’ID Manicouagan, explique qu’après trois ans, ” le temps est venu “.

” On veut lui donner une nouvelle vocation et c’est dans cet esprit que le c.a. d’ID Manicouagan travaille. Il faut trouver des solutions. Il y a des choses qui ont été faites avec le comité de relance, mais on est rendu à une autre étape. Heureusement, PFR travaille dans le même sens. C’est juste positif “, commente M. Cadoret.

Un récent article de Radio-Canada laissait entendre que la situation n’était pas aussi fluide entre les deux parties. “On n’a pas compris ce qui est sorti. En réalité, c’est une démarche concertée, on est partenaires avec PFR qui a accepté qu’on regarde toutes les possibilités pour trouver d’éventuels repreneurs “, précise le président d’ID Manicouagan.

Chez Produits forestiers Résolu, on confirme que l’initiative est vue d’un bon œil . ” Il s’agit d’un projet dont nous sommes tout à fait au courant, contrairement à ce qui a été avancé dans les médias, et d’un projet auquel nous allons collaborer dans la mesure de nos capacités “, indique Louis Bouchard, vice-président affaires publiques – Est du Canada et produits du bois pour PFR.

La compagnie elle-même est toujours à l’étude de différents scénarios pour la revitalisation de ce site industriel, mais ” l’implication d’un organisme de développement économique comme ID Manicouagan est la bienvenue. Cela constitue un outil supplémentaire dans l’identification des meilleurs projets susceptibles de redonner vie à ce site industriel “, ajoute M. Bouchard.

Une entente de confidentialité lie ID Manicouagan et PFR. “On est allé en appel d’offres public, mais les résultats sont de nature confidentielle. Ce que je peux dire, c’est que le mandat brosse large et que plusieurs possibilités vont être explorées. Présentement, il n’y a rien de canné. Est-ce que PFR pourrait avoir un projet de relance? Peut-être. Est-ce que plusieurs industries pourraient se partager l’espace qui est très grand? Peut-être aussi “, lance le président, un peu évasif. Il ne souhaite pas influencer les soumissionnaires, une position partagée par le préfet de la MRC de Manicouagan Marcel Furlong.

Ce dernier estime que le site a un immense potentiel. “C’est sûr qu’il y a beaucoup d‘éléments attrayants dans le site comme la proximité du port de mer, le lien avec la voie ferrée… Le seul élément qu’on pourrait considérer comme négatif est la proximité des zones habitables, mais ça n’enlève rien au potentiel global du site “, évalue-t-il.

En raison de ce positionnement, l’acceptabilité sociale devra être au rendez-vous, estime Marcel Cadoret.

” Dans l’appel d’offres, toutes les options sont ouvertes. On a accepté, comme c.a. la grande orientation que le c.a. d’ID se donne, c’est d’essayer de revitaliser le site, d’enlever cette cicatrice de ce coin-là. Si cette démarche nous permet de trouver un repreneur, toute la communauté est gagnante”, conclut Marcel Cadoret.