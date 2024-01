La boréalité au cœur d’un colloque au CEDFOB

C’est sur le thème La boréalité : S’unir, S’adapter pour innover que se tiendra le colloque organisé par le Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB) les 31 janvier et 1er février.

Quelque 60 participants seront rassemblés dans le nouveau Pavillon de recherche et d’innovation en forêt boréale pour l’événement qui affiche complet.

Trois conférences journalières seront présentées par les membres de l’équipe du CEDFOB et des conférenciers invités aborderont les thèmes de la valorisation des résidus, les petits fruits, la pollinisation et la forêt boréale.

Lors de la première journée, le colloque prévoit aussi une période d’affiches scientifiques concernant des projets de l’équipe du centre collégial de transfert de technologie (CCTT) rattaché au Cégep de Baie-Comeau. Un panel axé sur l’économie circulaire en formule 5 à 7 conclura cette journée.

La suite des conférences reprendra le lendemain en avant-midi. « Des moments pour le réseautage sont également prévus à l’horaire, où les participants pourront échanger entre eux ainsi qu’avec les chercheurs », informe le CEDFOB par voie de communiqué.



En tant que centre collégial de transfert technologique, le CEDFOB a pour mission de réaliser des travaux de recherche et de développement sur la forêt boréale et la mise en valeur de ses ressources, dans une optique de développement durable, ainsi que de favoriser l’appropriation des résultats en entreprise par l’information, la formation et le transfert technologique.