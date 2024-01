Plus de 7 200 spectateurs pour Cinoche

La 35e édition du Festival du film international de Baie-Comeau, Cinoche, s’est conclue ce dimanche 28 janvier, sur une note joyeuse. Plus de 7 000 spectateurs ont participé à l’ensemble des activités de l’événement.

La clôture du festival a été marquée par le dévoilement des prix Outardes, ainsi que d’autres distinctions spéciales, lors d’une soirée où de nombreuses personnes étaient présentes pour honorer le talent et la créativité des artistes en compétition.

Les lauréats des prix Outardes et autres distinctions ont été divulgués afin de distinguer leurs talents, révélant ainsi les coups de cœur du jury et du public.

Le Prix Alcoa pour la meilleure interprète féminine a été décerné à Sandra Hüller pour son rôle dans Anatomie d’une chute.

Raphaël Quenard a remporté le Prix Cogeco NousTV pour le meilleur interprète masculin pour son interprétation dans Yannick.

Justine Triet a été honorée du Prix Radio-Canada ICI Côte-Nord pour le meilleur scénario pour son œuvre Anatomie d’une chute.

Dominic Plante a reçu le Prix Centre Manicouagan pour la meilleure bande sonore pour son travail sur Les chambres rouges.

Aki Kaurismäki s’est vu attribuer le Prix Journal Le Manic de la meilleure réalisation pour Les feuilles mortes.

Le Prix Grand Hôtel pour la meilleure direction photo a été remporté par l’équipe de Les herbes sèches.

Les rayons gamma de Henry Bernadet a été distingué du Prix TVA Est-du-Québec pour le meilleur film canadien.

Anatomie d’une chute de Justine Triet a été sacré du Prix Ciné-Centre du meilleur film du festival.

Le coup de cœur du jury a été décerné à Anselm.

Le Prix Hydro-Québec pour le coup de cœur du public – film québécois a été attribué à Une femme respectable de Bernard Émond.

Enfin, le Prix Ville de Baie-Comeau pour le coup de cœur du public du festival a été remis à La chambre des merveilles.

Avec plus de 7 000 participants, le succès de cette édition est indéniable, démontrant l’engagement et l’enthousiasme de la communauté cinéphile de Baie-Comeau et au-delà.

Le rideau se ferme sur cette 35e édition de Cinoche, mais les organisateurs promettent déjà un retour triomphant l’année prochaine. Le rendez-vous est pris pour la 36e édition, qui illuminera à nouveau les écrans du 16 au 26 janvier 2025 afin que la magie du cinéma continue à nous enchanter.