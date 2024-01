Oser parler du suicide pour mieux le prévenir

Avec comme thème « Mieux vaut prévenir que mourir », la campagne de la 34e Semaine de prévention du suicide, qui se tient du 4 au 10 février, encourage les gens à oser parler du suicide malgré les craintes ou l’inconfort.

« Aborder la problématique du suicide avec nos proches et dans nos milieux est une façon de prévenir le suicide. C’est pourquoi, dans le cadre de cette campagne, nous vous invitons à oser parler du suicide », explique le Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord, par voie de communiqué.

Sur le site oseparlerdusuicide.com, on retrouve de l’information sur la détresse, comment la déceler et comment y répondre, des témoignages de personnes qui ont osé parler du suicide dans leur vie ainsi qu’une liste de façons de se mobiliser pour la cause.

D’autres outils ont été développés, dont la plateforme d’intervention par SMS (# 535353) et le service numérique québécois en prévention du suicide (www.suicide.ca) qui, en plus d’offrir bon nombre d’outils en ligne, donne accès à un intervenant 24/7 par clavardage.

Actions pour s’impliquer

Au Québec, le suicide nous fait perdre trois de nos concitoyens chaque jour. Pour faire la différence, le CPS de la Côte-Nord propose quelques idées :

· Afficher les ressources d’aide dans vos milieux (travail, école, loisir, etc.) et distribuer du matériel de sensibilisation;

· Organiser un atelier de sensibilisation en collaboration avec les ressources du milieu;

· Participer aux actions de mobilisation dans la communauté;

· Participer ou organiser une formation « Agir en sentinelle pour la prévention du suicide ».

Au niveau du CPS de la Côte-Nord, cette semaine sera l’occasion de dispenser des ateliers de sensibilisation afin de faire connaître ses services, de démystifier la problématique et de normaliser la demande d’aide.

En collaboration avec le Drakkar de Baie-Comeau, un match de hockey thématique aura lieu le 7 février. Des messages de sensibilisation seront diffusés tout au long de la partie et un kiosque sera tenu par l’équipe du CPS.

« Cette action permettra de rencontrer plusieurs centaines de personnes et de discuter dans un contexte plus léger et convivial », souligne l’organisme.