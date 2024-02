Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Quand la dignité en prend un coup

Composant avec une mobilité réduite, Rodrigue Dufour cherchait un entrepreneur depuis plus d’un an pour adapter sa maison et n’en pouvait plus de voir sa femme souffrir. Après de longues et épuisantes démarches infructueuses, à bout de souffle, il a fait appel au maire de Port-Cartier.

Le casse-tête des chiens errants

La peur des chiens errants est bel et bien présente dans la communauté de Uashat mak Mani-utenam tandis que les autorités ne parviennent pas à enrayer ce fléau, malgré de nombreux efforts.

Le député caquiste Yves Montigny dans l’eau chaude

Après deux enquêtes sur le financement d’élus caquistes, ce fût au tour d’un troisième député de la CAQ d’être dans l’eau chaude pour ses messages de sollicitation : celui du comté de René-Lévesque sur la Côte-Nord.

Le CISSS de la Côte-Nord met fin à la chasse aux lanceurs d’alerte

Tout est bien qui finit bien pour les lanceurs d’alerte du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord. Il s’agit même d’une victoire pour le droit du personnel de faire des dénonciations publiques.

Champion va de l’avant avec un projet de 471M$ au Lac Bloom

Champion Iron va de l’avant avec son projet de transformation d’infrastructures du Lac Bloom de 470,7M$ visant à faire la production de minerai de fer en qualité réduction directe pour bouletage (RDBP), un minerai qui sera parmi les plus purs du marché.

Le crime organisé tente de prendre le monopole de la Côte-Nord

Il y a un conflit dans le crime organisé qui souhaite s’implanter sur la Côte-Nord, ce qui a entraîné une hausse des événements de violence au cours des derniers mois, affirme la Sûreté du Québec.

C’est le début du Fer-O



C’est ce mercredi 31 janvier, 16h30, que les premières rondelles seront mises en jeu pour le 46e Tournoi Fer-O Rio Tinto IOC. Ce tournoi multicatégories de hockey mineur mettra aux prises 83 équipes dans les arénas de l’avenue Jolliet et de Mani-utenam jusqu’à dimanche.

11 jours de festival s’ouvrent “sous l’océan” avec le CinéSEPT

Le Festival CinéSEPT lançait sa 33e édition, jeudi soir, au Ciné-Centre de Sept-Îles.