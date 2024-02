Expo-sciences : quatre élèves de Baie-Comeau passent au régional

La finale locale de l’Expo-sciences Hydro-Québec, qui s’est tenue à l’école secondaire Serge-Bouchard le 31 janvier, a permis de couronner quatre gagnants qui se rendront à l’étape suivante, soit la finale régionale à Sept-Îles.

C’est le duo formé d’Abigail Descormiers et Charlie Sirois (Les poumons et le cœur humains) ainsi que William Caron (Elpistotege le poisson terrestre) et Marianne Lebel (Le système digestif) qui ont été sélectionnés par le jury.

Au total, 10 élèves de première et deuxième secondaire de l’école Serge-Bouchard ont dévoilé leur travail de recherche et de vulgarisation scientifique sur des sujets variés.

« Les fossiles et les dinosaures, les poumons et le cœur humains, le cerveau, l’érosion, le système digestif, les avions, les allergies alimentaires, la maladie de Crohn, Pourquoi la lune tourne autour de la terre et Elpistotege le poisson terrestre », ont notamment été abordés par les participants, confirme la régisseuse aux communications au Centre de services scolaire de l’Estuaire, Patricia Lavoie.

L’enseignement responsable de l’Expo-sciences, Frédéric Bénichou, a souligné avec fierté le travail colossal effectué par les jeunes au cours des derniers mois pour mener à bien leurs projets, mais aussi le courage qu’il leur a fallu pour présenter celui-ci verbalement aux 70 personnes qui se sont déplacées pour l’occasion.

Des prix pour tous

Chacun des participants s’est vu remettre un chèque-cadeau de la Librairie A à Z ainsi qu’un sac d’objets promotionnels du Centre de services scolaire de l’Estuaire.

« Les élèves ayant pris les cinq premières positions au classement ont également mérité des prix comme un abonnement à la revue scientifique Curium, un laissez-passer familial au musée de la Civilisation à Québec, un forfait familial au Centre des sciences de Montréal ou encore un laissez-passer familial pour le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes », ajoute Mme Lavoie.

La suite

Du 21 au 23 mars, les élèves gagnants se rendront à l’Institut d’enseignement de Sept-Îles pour le niveau régional de la compétition. Cette ultime étape avant la Super Expo-sciences Hydro-Québec, Finale québécoise réunira les finalistes de différentes écoles secondaires de l’ensemble du territoire nord-côtier. Quant à la Finale pancanadienne, elle se déroulera à Ottawa, du 25 mai au 1er juin 2024.