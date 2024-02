Action-Chômage Côte-Nord perd espoir en la réforme de l’assurance-emploi

Action-Chômage Côte-Nord qualifie de « décevant » son échange avec le nouveau ministre en charge de l’assurance-emploi, Randy Boissonnault, minant tous les espoirs d’une réforme du système.

L’organisme était présent au Forum sur l’assurance-emploi le 1er février à Gatineau lors duquel l’élu fédéral est venu échanger avec les gens présents.

« Peut-on encore espérer une réforme de l’assurance-emploi? Il semble bien que non! Le gouvernement Trudeau a visiblement enterré sa promesse. Mais peut-on espérer une amélioration pour les travailleurs de l’industrie saisonnière? On veut encore le croire », affirme l’organisation dans un communiqué.

Ce forum destiné à mettre sur la table les différentes problématiques liées à l’assurance-emploi a permis de voir que l’herbe n’est pas plus verte chez les voisins.

« Ce que nous vivons sur la Côte-Nord – la difficulté à se qualifier aux prestations, le trou noir, l’injustice des taux de chômage régionaux, la non-prise en compte des spécificités du travail saisonnier – c’est également la dure réalité pour de nombreux canadiens », confirme Action-Chômage Côte-Nord.

Même si la présence en personne du ministre Boissonnault a été soulignée, les réponses qu’il a fournies aux questions des organismes n’ont pas été bien reçues.

« C’est avec colère et déception que nous avons accueilli les réponses du ministre. Eh oui, la tant attendue réforme de l’assurance-emploi, pourtant promise depuis 5 ans par le gouvernement en place, semble définitivement enterrée », se désole l’organisme nord-côtier.

Malgré la déception, Action-Chômage Côte-Nord n’a pas manqué de marteler à M. Boissonnault les problématiques des travailleurs de l’industrie saisonnière. Celui-ci a rappelé la mise en place du projet pilote pour ajouter 4 semaines supplémentaires pour les travailleurs de l’industrie saisonnière.

« Malheureusement, cette mesure répond très mal à la problématique, comme nous l’avons souligné et expliqué à plusieurs reprises. Plusieurs interventions, notamment celles de Line Sirois au nom d’Action-Chômage Côte-Nord, mais aussi de nos alliés de Terre-Neuve-et-Labrador, de Nouvelle-Écosse et du Nouveau Brunswick, ont permis de faire entendre au ministre et aux fonctionnaires les difficultés rencontrées en région. »

Le ministre a assuré avoir entendu les demandes et critiques sur le projet pilote. Dans les prochaines semaines, Action-Chômage demeurera en contact avec le ministère afin de « faire des propositions concrètes pour venir en aide aux travailleurs de l’industrie saisonnière ».