Direction Rendez-vous panquébécois pour des élèves artistes nord-côtiers

Une trentaine d’artistes d’une dizaine d’écoles de la région ont démontré tout leur talent vendredi et samedi soir sur les planches de la Shed-à-Morue, lieu de diffusion de Havre-Saint-Pierre. Une vingtaine de numéros étaient présentés pour la finale régionale de Secondaire en spectacle. Six ont gagné la faveur du jury et poursuivent pour le Rendez-vous panquébécois.

Le grand gagnant de l’édition 2024 de Secondaire en spectacle pour la Côte-Nord est Daniel Alejandro Cavajal Avila de l’école Monseigneur-Labrie de Havre-Saint-Pierre. C’est avec sa prestation de Salut à la France (catégorie Interprétation – musique) qu’il s’est vu décerner la première place.

Les autres artistes qui l’accompagneront à Thetford Mines, du 30 mai au 2 juin, sont Nicolas Perron (2e place – Polyvalente des Rivières, Forestville – Je suis malade), Anabelle Beaulieu (3e place – Polyvalente des Berges, Les Bergeronnes – Padam Padam), le groupe formé de William Perron, Mélina Lévesque, Alexis Pouliot, Léoric Thibeault, Maxim Brassard et Alexia Brodeur (4e place – Poly des Baies, Baie-Comeau – Une armée dans ma voix), Ève-Marie David, Laurane Caron et Ophélia B. Desjardins (5e place – Poly des Baies – Fleur fanée – création partielle-variétés) ainsi que Fabrice Charest (6e place – Polyvalente des Rivières – Burn out fugue).

Amy Depont (école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles), pour son interprétation de L’effet de masse, a reçu le prix coup de cœur du jury. Quant à Éléonore Naud, de la Poly des Baies, elle est la première récipiendaire du prix des pairs, prix donné à un jeune qui s’est démarqué non pas seulement par son talent, mais par son attitude, sa disponibilité et ses compétences tout au long de l’événement.

Le prix Animation a été attribué à Emrik Poirier et Nicolas Cormier de la Polyvalente Horizon-Blanc. Les deux Fermontois seront d’ailleurs au Rendez-vous panquébécois.

Pas moins de 4 000$, offerts par la Fondation Loisir Côte-Nord, ont été remis en bourse le samedi. Cette année, un nouveau prix a fait son apparition.

« En plus des spectacles en soirée, des ateliers étaient aussi offerts en journée, ce qui a permis à de nombreux jeunes de célébrer les différences, de créer des amitiés ainsi qu’un sentiment d’appartenance et de s’exprimer à leur façon », a mentionné Catherine Gallant, agente de développement à Loisir et Sport Côte-Nord, qui chapeaute Secondaire en spectacle.

Les élèves artistes nord-côtiers ont également eu la chance de participer à un cours de danse en ligne offert par Dominike Patry-Boisvenue ainsi que de créer des bijoux en résine avec Karine Vignola de Belles de mer.

« Ces activités ont aussi permis aux jeunes participants de socialiser, de s’épanouir et de développer leur intérêt culturel », a renchéri Mme Gallant.

La finale régionale de Secondaire en spectacle a pu compter sur la participation de jeunes techniciens, organisateurs, journalistes, animateurs, artistes et de toutes les personnes qui ont gravité autour de l’événement.