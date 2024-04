Une aide alimentaire pour 95 familles de la Côte-Nord

Savoir qu’on attend un enfant peut venir avec son lot d’inquiétudes. Ces mêmes inquiétudes se multiplient lorsque la facture alimentaire ne cesse d’augmenter.

La Fondation Olo permet à des milliers de futures mamans du Québec d’avoir accès à une aide alimentaire significative, et ce, depuis 1991.

500 millilitres de lait, un œuf et un sachet de légumes congelés sont des produits que celles-ci peuvent obtenir quotidiennement, de façon gratuite, dès qu’elles ont quelques semaines de grossesse.

Depuis le 2 avril, ce ne sont pas seulement les mamans qui pourront en bénéficier, mais toutes les familles accueillant un bébé.

Quatre produits alimentaires québécois se sont ajoutés et sont disponibles sans frais dès l’arrivée du nouveau-né, et ce, jusqu’à ses deux ans de vie.

Une aide gouvernementale de 2 M$

La somme de 2 M$ provenant du gouvernement du Québec a été octroyée à la Fondation Olo afin de soutenir ce projet concentré sur des produits québécois.

La Fondation Olo prévoit que 7 400 familles pourront bénéficier d’une sécurité alimentaire grâce à ce programme.

Les familles recevront désormais des coupons échangeables contre de la purée et des céréales pour bébé, du tofu et du pain.

« Cet échange est accessible dans la plupart des supermarchés, dans plusieurs dépanneurs et même dans quelques pharmacies de la région », a confirmé Ariane Desrosiers, diététiste-nutritionniste à la Direction de santé publique ainsi qu’au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord.

Elle croit également que ce sera bien plus que 95 familles de la région qui en fera la demande.

« Dans le contexte économique actuel, alors que les besoins sont grands et que le nombre de familles en situation d’insécurité alimentaire connaît une augmentation importante, ce programme aura un impact concret », soutient Anne-Sophie Trihey de chez TACT Conseils.

Elle ajoute que la région de la Côte-Nord « est l’un des rares territoires à déjà offrir un accompagnement durant les 1 000 jours ».

Même pouls du côté de Mme Desrosiers. « Nous voyons les demandes augmenter, surtout chez des familles qui n’en avaient pas besoin auparavant », résume-t-elle.

Plateforme Ma Grossesse

Le service de soutien Ma grossesse en ligne sur le site du gouvernement du Québec est habituellement la première porte d’entrée pour faire la demande de coupons Olo sur le territoire de la Côte-Nord.

La plateforme est traduite en 11 langues et permet aux futurs parents d’accéder à tous les services professionnels dont ils ont besoin, et ce, rapidement.

Les personnes en situation précaire peuvent ainsi faire la demande d’aide alimentaire en remplissant un formulaire. « Idéalement, le service Ma Grossesse serait de plus en plus utilisé et connu et on pourrait encore mieux aider les mères et les familles qui en ont besoin », lance Ariane Desrosiers.