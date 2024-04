Fin des visas d’urgence : Plus d’Ukrainiens accueillis sur la Côte-Nord 

La date butoir du 31 mars pour les mesures d’immigration de résidence temporaire des Ukrainiens et des membres de leur famille a fait augmenter le taux d’immigration sur la Côte-Nord. De nouvelles familles se sont installées sur le territoire, selon Manicouagan Interculturelle.

Il s’agissait du dernier jour pour entrer au Canada et bénéficier des mesures prévues dans l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine (AVUCU). C’était également la dernière chance de soumettre une demande de résidence temporaire au Canada, selon les mesures spéciales d’immigration destinées aux Ukrainiens et à leurs familles.

Le ministre de l’Immigration, Marc Miller, estimait que le nombre de nouveaux arrivants devait avoisiner les 300 000 d’ici la fin du mois de mars.

Depuis le début de la guerre, le Canada a accordé 960 000 visas d’urgence à des Ukrainiens à la suite de l’invasion russe de 2022.

Sur la Côte-Nord, « le dernier mois, on a eu trois ou quatre nouvelles familles », affirme Vladyslav Markov, conseiller en intégration chez Manicouagan Interculturelle, entrevue au journal Le Manic.

Il informe également que le gouvernement fédéral a apporté un petit changement récemment. Les Ukrainiens ayant reçu un visa d’urgence après le 4 février auront jusqu’au 31 juillet pour arriver au Canada.

Ses missions

Son travail consiste à contacter les gens à l’international, organiser leur venue sur la Côte-Nord et leur présenter la région.

« Je les attire ici en les éclairant sur ce qu’est la région, et les gens apprécient les opportunités qu’ils peuvent avoir ici », confie le conseiller en intégration.

« On fonctionne principalement avec les familles d’accueil et les familles hôtes. On travaille aussi avec la Résidence Saint-Joseph, Myriam Bethléem aussi. Ils nous aident et nous soulagent quand il arrive quelque chose d’imprévisible » explique Vladyslav Markov.

Selon lui, il est plus difficile qu’auparavant d’accueillir des Ukrainiens pour les familles d’ici. « La guerre dure et continue, la crise israélienne est aussi arrivée. C’est devenu un peu fatiguant la guerre et je le comprends très bien, d’après moi c’est ça », commente-t-il.

Toujours aux yeux de M. Markov, les nouveaux arrivants se sentent bien accueillis en région.

« Les Nord-Côtiers sont des gens qui aident beaucoup […]. Les gens qui arrivent à Baie-Comeau reçoivent un accueil chaleureux avec beaucoup de services. Ils sont bien ici. À date, on n’a aucune personne qui est partie sur les 33 à 35 personnes qui sont arrivées. Je pense que leur séjour à Baie-Comeau est assez positif », conclut-il.

De retour en Ukraine?

Les ressortissants ukrainiens ont reçu un permis de travail ouvert de trois ans, ce qui ne leur garantit pas la résidence permanente pour autant.

Pour Vladyslav, « c’est ce qu’on essaie de faire pour ces gens-là, leur trouver une belle job de qualité. C’est notre projet, notre réflexion, porter les gens pour pouvoir obtenir leur résidence permanente. Mais il n’y a aucune garantie à leur arrivée ».

Pour rester sur le territoire canadien, les immigrés d’Ukraine devront soit faire la demande d’un nouveau permis de travail, soit une demande de résidence permanente auprès de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).