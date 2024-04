À venir au Centre des arts

Les troupes de Sylvain Émard danse et Flip Fabrique ! performeront sur la scène du Centre des arts de Baie-Comeau pour la mi-avril.

La série danse 2023-2024 prendra fin le 16 avril avec un événement incontournable : la performance de la troupe Sylvain Émard Danse et son spectacle nommé Rhapsodie.

Cette célébration de la danse libératrice met en lumière l’aspect viscéral et instinctif de ceux qui se laissent emporter par la danse sans se soucier des regards. Avec une équipe de 20 interprètes talentueux, le spectacle promet une expérience humaine intense et authentique.

Comme de coutume, un apéro danse précédera la représentation. Cette rencontre informelle se déroulera au foyer du Centre des arts et offrira aux spectateurs l’opportunité de discuter brièvement avec un artisan de la production, qu’il s’agisse d’un chorégraphe ou d’un directeur artistique.

Le but est de préparer les spectateurs à l’œuvre qu’ils s’apprêtent à découvrir. De plus, un verre sera offert gracieusement aux participants. En outre, une brève discussion en bord de scène aura lieu après la représentation.

Le 18 avril, la troupe de cirque Flip Fabrique ! présentera son dernier spectacle, Muse. Jouant avec les conventions de genre, cette performance offre une vision rafraîchissante du cirque contemporain.

Attendez-vous à voir des femmes puissantes, des hommes gracieux et toutes les permutations possibles entre les deux. Muse promet d’être un spectacle unique, coloré et adapté à toute la famille.