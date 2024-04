Faute de financement, le Salon du bénévolat est annulé

Le Centre d’action bénévole de la MRC Manicouagan doit se rendre à l’évidence. Les partenaires financiers n’ont pas répondu à son appel pour la tenue de la première édition du Salon du bénévolat. Il doit ainsi annuler l’événement, qui était prévu le 18 mai au Centre Henri-Desjardins de Baie-Comeau.

Malgré une bonne réponse des organismes à participer, la tenue d’un tel événement engendre énormément de coûts et c’est le financement qui manque à l’appel.

« Même avec un plan de visibilité bien garni et une cause des plus importantes, la recherche de partenaires financiers a été difficile et nous avons dû essuyer plusieurs refus de joueurs importants de la Manicouagan qui auraient pu faire une réelle différence dans la réussite de l’événement », mentionne Véronique Aubin, directrice générale du CAB de la MRC Manicouagan.

« Les organismes et associations du milieu font beaucoup avec peu et les bénévoles sont la base de plein de beaux projets offerts à la population qui ne verraient pas le jour sans leur aide. Il y a malheureusement encore beaucoup de sensibilisation à faire dans la communauté pour faire reconnaître la valeur et l’importance du bénévolat, au même titre que d’autres enjeux », ajoute Mme Aubin.

Malgré tout, le Centre d’action bénévole de la MRC Manicouagan tient à remercier sincèrement tous les partenaires financiers et les participants qui ont cru en son projet et à l’importance de la tenue d’un tel événement.

À ce jour, l’organisme n’est pas en mesure de confirmer si l’expérience sera tentée de nouveau l’an prochain sous la même formule ou sous une formule différente.

« L’organisation d’un tel événement implique beaucoup de travail. La poussière doit retomber comme on dit et nous prendrons un temps de réflexion », divulgue la directrice de l’organisme.

Rappelons que le Salon du bénévolat devait permettre à une cinquantaine d’organismes et d’associations du milieu d’informer la population sur l’importance de s’impliquer, mais surtout, de recruter des bénévoles pour leurs activités.

Également, une conférence donnée par Dave Morissette devait avoir lieu, dont le thème portait sur « l’importance d’exploiter son plein potentiel ».

