Randonnée Vélo Santé Alcoa : bien plus qu’une campagne de financement

La Randonnée Vélo Santé existe depuis deux décennies. Cet événement permet oui à l’hôpital Le Royer de mettre la main sur de l’équipement primordial pour les patients et les professionnels de la santé, mais il s’agit d’une activité qui va au-delà de ces importantes acquisitions.

Madame Nathalie Castilloux tient un rôle de première ligne auprès du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Elle y siège comme présidente-directrice générale adjointe.

En plus de porter ces importantes responsabilités de cadre, elle s’implique depuis maintenant 20 ans auprès de la Randonnée Vélo Santé.

Celle qui enfilera ses souliers de cycliste pour la vingtième fois cette année tient à s’impliquer.

Pour plusieurs raisons, mais tout d’abord parce qu’elle est l’une des trois co-fondatrices de l’événement avec Dr Arnaud Samson et France Lévesque.

Mme Castilloux a implanté l’idée de pédaler de la Haute-Côte-Nord jusqu’à Baie-Trinité, pour aller à la rencontre de tous les territoires couverts par l’hôpital de Baie-Comeau.

La Côte-Nord plus sécuritaire pour les cyclistes

Depuis 20 ans, il n’y a pas seulement les fonds amassés pour l’hôpital qui a fait une différence. La naissance de la création d’une route verte dans la région avec des accotements larges est une fierté pour l’équipe de bénévoles. Aujourd’hui, les cyclistes sont en sécurité et c’est grâce à l’événement annuel.

« Nos véhicules d’escorte et nos pelotons de cyclistes continuent de rouler sur l’accotement pendant que la circulation se poursuit, c’est incroyable », souligne France Lévesque, qui est coordonnatrice des cyclistes et de la sécurité durant la randonnée. Il y a à peine 20 ans, personne n’aurait pu croire à cette réalisation. « Avant, les camionneurs et automobilistes nous faisaient un doigt d’honneur et aujourd’hui, ils nous font un pouce en l’air », ajoute Mme Lévesque en riant.

Populariser l’activité du vélo de route

« Le vélo de route est devenu populaire à cause de la randonnée », ont confirmé Mmes Asselin, Castilloux et Lévesque au journal Le Manic. « Beaucoup de gens nous voyaient et avaient envie de prendre part à cet événement », se souvient la PDG adjointe du CISSS de la Côte-Nord.

Elle confirme que plusieurs participants ne pratiquaient pas le vélo et, qu’avec cet objectif, ils se sont mis à pédaler. Aujourd’hui, en plus de prendre soin de leur propre santé, ils sont au rendez-vous depuis plus de 10 éditions.

Les participants poursuivent leur fidélité annuelle pour diverses raisons : pour donner à l’hôpital, pour un dépassement personnel, pour laisser une trace dans leur région ou tout simplement pour vivre ces deux jours avec leurs coéquipiers.

« Il n’y a plus de cases lors de l’événement, tout le monde est sur le même pied », explique Mme Lévesque.

Que le participant soit un médecin, un juge, un employé d’une entreprise, un entrepreneur, peu importe la sphère professionnelle, tout le monde se serre les coudes.

« Il y a beaucoup d’entraide dans chacun des groupes », souligne Nathalie Castilloux, qui est depuis plusieurs années dans le peloton numéro six.

Concrètement, changez les choses

Dans son histoire, l’événement sportif a réussi à se munir de plusieurs dizaines d’appareils et équipements qui permettent aux patients d’avoir des soins chez eux, dans leur hôpital. Ces mêmes acquisitions améliorent nettement la qualité du travail des médecins et médecins spécialistes.

Mme Lévesque confirme au journal Le Manic que certains médecins ont choisi de pratiquer à Baie-Comeau parce que l’équipement médical leur convenait dans leur pratique.

Aujourd’hui, ce sont des centaines de patients qui peuvent être soignés chez eux, sans devoir recourir à des soins à l’extérieur de la région.

« C’est une réelle fierté de voir l’intérêt et tout l’argent qui a été remise à la Fondation depuis 20 ans », conclut Mme Castilloux.