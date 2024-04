Les générations cuisinent ensemble à Baie-Comeau

L’amour de la cuisine de Nathalie Lévesque a fait naître une activité intergénérationnelle au Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) N.-A.-Labrie de Baie-Comeau. Aînés et enfants se sont mis aux fourneaux pour les familles dans le besoin.

« J’ai grandi dans un restaurant avec mes parents. Quand j’avais 5 ans, je faisais de la vaisselle à la hauteur de mes 5 ans », raconte l’éducatrice spécialisée au CISSS de la Côte-Nord, qui se rappelle aussi de bons souvenirs en cuisine avec sa grand-mère.

« J’ai une passion pour la cuisine depuis que je suis toute petite parce que ma grand-mère, c’est ça qu’elle faisait avec moi. La première fois, j’ai fait un gâteau salade de fruits, c’est ma première recette que j’ai faite à 7 ans. J’ai toujours cuisiné avec elle. Elle m’a montré à faire du pain », ajoute-t-elle.

Dans sa famille, mettre les mains à la pâte signifiait aussi être généreux. « Chez nous, ma grand-mère et mon grand-père, ç’a toujours été s’il y en a pour 11, il y en a pour 12. La générosité, c’était important. Ce sont des valeurs que ces gens-là nous transmettent aussi », partage Mme Lévesque.

Le 13 avril, elle a vu son projet se concrétiser pour la première fois. Huit aînés du CHSLD ont reçu la visite de trois enfants d’âge primaire et de deux bénévoles de l’école secondaire Serge-Bouchard.

Tous ensemble, ils ont concocté une soupe-repas et des lasagnes destinées au fonds d’urgence de la Maison des familles, pour les familles vivant des difficultés.

« Cuisiner pour les gens qu’on aime, pour moi, c’est un acte d’amour. Quand j’aime quelqu’un, j’aime ça cuisiner pour lui. Donc c’est un acte d’amour qu’on est en train de faire aujourd’hui », commente l’éducatrice spécialisée ravie du succès de l’activité.

« On ne les voit pas souvent en action. Rendu en CHSLD, tu perds beaucoup d’autonomie. Là, je trouve ça beau de les voir faire. Ce sont des choses qu’ils ont faites toute leur vie. On voit que c’est encore présent », témoigne-t-elle.

Pour l’instigatrice du projet, il était important de contribuer à une cause en plus de participer à l’inclusion sociale des aînés. « Grâce aux enfants, on leur donne la chance de contribuer à la communauté », souligne Mme Lévesque.

Nathalie Lévesque, instigatrice du projet, est entourée des intervenantes de la Maison des familles et de sa stagiaire Marilou (à sa gauche), lors de la remise des plats préparés pour le fonds d’urgence. Photo courtoisie

Duo parfait

Lindsay, Loïc et Samuel, tous les trois de Baie-Comeau, ont apporté beaucoup de joie aux personnes aînées participantes. Ils se sont impliqués de A à Z dans l’activité, n’hésitant pas à faire équipe avec leurs nouveaux amis.

Les enfants ont été référés par le Comité Gendron, organisme Famille de Baie-Comeau. « J’avais demandé que ce soit des enfants qui avaient de l’intérêt pour la cuisine et les personnes âgées », fait savoir l’organisatrice.

Pour madame Ginette Sirois, une des résidentes du CHSLD, le projet est une réussite sur toute la ligne. Même si elle a aimé couper les légumes de la soupe, des carottes aux poivrons, ce qu’elle a préféré par-dessous tout, c’est la participation des enfants.

« C’est merveilleux de beaux enfants comme ça, confie-t-elle au journal Le Manic. J’ai aimé travailler avec cette petite fille-là. Elle est rapide. »

De son côté, Lindsay Manning, qui a formé un duo parfait avec Mme Sirois, est très heureuse d’avoir levé la main pour cuisiner avec les aînés. « J’aime ça être avec les personnes âgées », affirme la jeune fille de 5e année à l’école Mgr-Bélanger.

Les personnes âgées ont été choisies par l’éducatrice spécialisée. « Ils sont conscients qu’ils sont en train de cuisiner. Ils ont des difficultés des fois au niveau de la motricité, même au niveau des troubles cognitifs, mais c’est plus léger », dévoile-t-elle.

Mme Sirois était heureuse d’être aidée par Lindsay Manning pour couper les légumes destinés à la soupe-repas. Photo Johannie Gaudreault

La suite

Pour réaliser ce projet de cuisine intergénérationnelle, Nathalie Lévesque a obtenu une aide financière de 3 000 $ de la politique d’hébergement du CISSS de la Côte-Nord. L’activité répondait à plusieurs critères de la politique, dont l’inclusion des aînés, la collaboration avec la communauté et contrer le déconditionnement.

Deux autres ateliers de cuisine sont à venir en mai et l’instigatrice travaille sur une collaboration avec le Comptoir alimentaire l’Escale pour les aliments périssables. Les activités se déroulent au centre de jour vers l’âge sénior, à même le bâtiment du CHSLD.