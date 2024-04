Le Manoir du Café prend de l’expansion dans Charlevoix

Après la torréfaction de plusieurs tonnes de grains de café dans son établissement de Baie-Comeau, Le Manoir du Café exerce maintenant dans la région de Charlevoix. Depuis le 15 avril, l’entreprise de micro-torréfaction est propriétaire du Café Charlevoix.

Il s’agit d’une « décision logique et naturelle » qui est devenue réalité, selon les copropriétaires Jérôme Caron, Sylvain Carrier et Julie Chamberland.

« Ils sont les meilleurs pour prendre la relève. Ils ont les mêmes valeurs que nous. C’est un fit naturel. Café Charlevoix les intéressait depuis longtemps », ont expliqué les entrepreneurs à la tête de l’entreprise charlevoisienne, Nicolas Thibeault et Guylaine Leblond.

Le Manoir du Café torréfie du café de qualité depuis 1992. « Pour les habitants de la Côte-Nord, cette expansion dans la région de Charlevoix est un motif de fierté. C’est le témoignage d’un café local qui étend ses horizons, rayonnant au-delà de ses frontières d’origine et contribuant à l’économie régionale tout en restant fidèle à ses racines », indiquent les copropriétaires.

« L’entreprise Café Charlevoix est florissante et en croissance, son acquisition représente beaucoup pour notre équipe. Les partenariats régionaux, le développement durable et la qualité ont été leurs points d’ancrage des dernières années, tout comme le Manoir du Café. D’un point de vue stratégique, nous aurons maintenant un endroit physique pour servir la clientèle locale et touristique de Charlevoix, nous ajoutons près de 80 points de vente, un commerce en ligne efficace et une gamme bio pour compléter notre offre de cafés », souligne Jérôme Caron.

La transaction ne changera rien pour les clients du Café Charlevoix et ceux du Manoir du Café. Les noms, les marques et les employés demeurent. « Le Café Charlevoix continuera ses opérations tout en profitant de l’expérience et des idées novatrices des trois nouveaux propriétaires. Ils s’engagent à préserver l’essence de ce lieu emblématique tout en lui apportant une nouvelle énergie et une dynamique renouvelée », disent-ils.

Le bâtiment dans lequel est situé Café Charlevoix demeure la propriété de Nicolas Thibeault qui est également copropriétaire de Hyundai Jean-Roch Thibeault et de Kia Charlevoix.