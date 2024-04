Trafic de drogues : trois arrestations à Port-Cartier

L’équipe mixte d’enquête de Sept-Îles a procédé à l’arrestation de trois résidents de Port-Cartier, le 18 avril, en lien avec le trafic de drogue et les violences armées.

Les trois hommes âgés de 65 ans, 60 ans et 54 ans, ont été remis en liberté en attente des procédures judiciaires ultérieures.

Les policiers ont procédé à des perquisitions dans un établissement commercial du boulevard Portage-des-mousses et une résidence de la rue Le Moyne. Trois véhicules ont été également perquisitionnés. Un véhicule utilisé pour le transport des gens fut également saisi en bien infractionnel.

Les enquêteurs ont pu saisir:

-Arme de poing calibre 22 avec chargeur

-13 armes de chasse

-Une arbalète

-Munitions diverses

-Plus d’un kilogramme de cocaïne

-Environ165 grammes de cannabis

-Plus de 1000 comprimés de médicament sous ordonnance

-Près de 12 000$ en argent canadien

-Plus de 60 000 cigarettes de contrebande

-Plus de 500 cigares de contrebande

-Plusieurs téléphones cellulaires, tablette et ordinateur.

-Une machine à compte de l’argent

L’équipe mixte d’enquête de Sept-Îles est composée de cinq policiers provenant de la Sûreté du Québec et de la Sécurité publique de Uashat Mak Mani-Utenam. Elle a pour mission d’enquêter sur le crime organisé sur la Côte-Nord.

Toute information relative au trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.