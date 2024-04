Des activités pour célébrer le Mois de l’arbre et des forêts

C’est sous la thématique Je choisis le bois! que se tiendront les activités en marge du Mois de l’arbre et des forêts, tout le mois de mai.

L’Association forestière Côte-Nord, en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, invite les citoyens à célébrer cette richesse naturelle qu’est la forêt.

« Le Québec s’est bâti grâce au bois de ses forêts. Nos communautés et entreprises forestières sont toujours là pour en témoigner. Le bois est écologique, biologique, naturel, biodégradable, résistant, durable, odorant et surtout, renouvelable. Des milliers de personnes vivent de la forêt au Québec », explique la directrice de l’Association forestière Côte-Nord, Marie-Eve Gélinas, par communiqué.

Activités

Sur la Côte-Nord, outre la distribution d’arbres à plusieurs endroits, bon nombre d’organismes, entreprises et municipalités tiennent des activités pour souligner le Mois de l’arbre et des forêts. Voici quelques exemples.

Aux Escoumins, le 26 mai de 10 h à 12 h au sentier du Moulin, on y fera une balade en sentier et la création d’un herbier, entre autres. Une activité organisée par la Municipalité des Escoumins et l’Organisme de bassins versants Haute-Côte-Nord.

À Baie-Comeau, l’Association des amis du lac Rond organise une activité de sensibilisation à la bande riveraine pour ses villégiateurs. Elle aura lieu le 18 mai de 9 h à 16 h au 26, chemin du lac Rond.

À Port-Cartier, l’usine Bioénergie AE ouvrira ses portes au public pour une première fois le 3 mai à 13 h 30. Les intéressés pourront visiter cette usine qui produit du biocarburant à partir de biomasse forestière résiduelle. Pour participer, il faut s’inscrire auprès de l’Association forestière Côte-Nord.

À Uashat, une activité communautaire avec les écoles et les parents est planifiée le 31 mai de 9 h à 16 h. Cette journée servira à la sensibilisation à l’environnement avec des ateliers d’horticulture, de compostage et de triage des matières résiduelles à la source. Il s’agit d’une initiative de la communauté de Uashat Mani-Utenam.