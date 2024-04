Donner une deuxième vie aux articles de sport pour enfant

La Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan (Fondation SSSM) organise une nouvelle activité qui bénéficiera aux jeunes de la région le 25 mai à l’école secondaire Serge-Bouchard. Le Grand Bazar pour la jeunesse sera l’occasion de vendre ou se procurer des articles sportifs d’occasion pour enfants à bas prix.

La population de la Manicouagan est invitée à venir vendre les équipements sportifs de leurs enfants qui dorment dans leur garage, afin de les rendre accessibles à faible coût et leur donner une deuxième vie.

Après tout, c’est le temps du grand ménage de printemps !

« En vendant des équipements sportifs d’enfants au Grand Bazar, vous réduirez ainsi votre empreinte environnementale tout en encourageant l’activité physique pour tous les enfants », précise Chantal Asselin, directrice générale à la Fondation SSSM. Un maximum de 50 kiosques est rendu disponible pour la location.

Les bénéfices amassés avec la location des kiosques permettront de réaliser un projet pour les jeunes de la région qui sera dévoilé plus tard.

En plus des équipements sportifs, il sera possible de vendre plusieurs articles divers pour les enfants tels que des poussettes, des vêtements, des jeux récréatifs ou éducatifs, etc. Les personnes intéressées à participer doivent remplir un formulaire d’inscription en ligne sur le site de la Fondation SSSM.

La Fondation SSSM

La mission de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan est de recueillir des fonds visant à soutenir financièrement le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, afin d’améliorer l’accessibilité et la dispensation des soins et services offerts à la population de notre région.

La générosité des donateurs permet l’acquisition d’équipements médicaux et spécialisés, la réalisation de projets et l’attribution d’une aide financière lesquelles sont dédiées à la clientèle de tout âge, hospitalisée, hébergée ou qui reçoit des soins ou services dans l’une ou l’autre des installations du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, région Haute-Côte-Nord — Manicouagan.